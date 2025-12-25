25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कौन हैं विजय हजारे में दोहरा शतक जड़ने वाले स्वास्तिक समल, IPL में रहे थे अनसोल्ड

इस दोहरे शतक से स्वास्तिक सामल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वे ओडिशा के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया और भारत के 14वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह कारनामा किया। विजय हजारे ट्रॉफी में उनका 212 रन का स्कोर संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जो संजू सैमसन के 212* (2019) के बराबर है।

Siddharth Rai

Dec 25, 2025

ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल (photo - BCCI/Domastic)

Swastik Samal, Vijay hazare Trophy 2025-26: ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप-डी मुकाबले में सौराष्ट्र के खिलाफ इतिहास रच दिया। केएससीए क्रिकेट ग्राउंड (अलुर) पर खेले गए इस मैच में उन्होंने 169 गेंदों में 212 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 21 चौके और 8 छक्के शामिल थे। यह उनकी लिस्ट-A करियर की पहली सेंचुरी थी, जो सीधे दोहरे शतक में बदल गई।

हालांकि, यह शानदार प्रदर्शन ओडिशा को जीत नहीं दिला सका। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 345 रन बनाए, जिसमें कप्तान बिप्लब सामंत्राय ने 91 गेंदों में 100 रन (7 चौके, 3 छक्के) का महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 261 रनों की साझेदारी हुई। जवाब में सौराष्ट्र ने सम्मर गज्जर की नाबाद 132, चिराग जानी के 86 और विश्वराज जडेजा के 50 रनों की बदौलत 48.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर मैच 5 विकेट से जीत लिया।

दोहरे शतक से स्वास्तिक सामल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए

इस दोहरे शतक से स्वास्तिक सामल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वे ओडिशा के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया और भारत के 14वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह कारनामा किया। विजय हजारे ट्रॉफी में उनका 212 रन का स्कोर संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जो संजू सैमसन के 212* (2019) के बराबर है।

आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे

आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले इस 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज का जन्म 27 जुलाई 2000 को ओडिशा के कोरापुट में हुआ था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 12 मैचों में 34.30 की औसत से 686 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। लिस्ट-A में यह मैच खेलने से पहले 13 मैचों में उनके नाम 521 रन थे (अब अपडेटेड)। टी20 क्रिकेट में वे 13 मैच खेल चुके हैं, जहां 362 रन बनाए हैं जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक हैं।

Updated on:

25 Dec 2025 09:37 am

Published on:

25 Dec 2025 09:36 am

