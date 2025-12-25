कौन हैं विजय हजारे में दोहरा शतक जड़ने वाले स्वास्तिक समल, IPL में रहे थे अनसोल्ड

आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले इस 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज का जन्म 27 जुलाई 2000 को ओडिशा के कोरापुट में हुआ था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 12 मैचों में 34.30 की औसत से 686 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। लिस्ट-A में यह मैच खेलने से पहले 13 मैचों में उनके नाम 521 रन थे (अब अपडेटेड)। टी20 क्रिकेट में वे 13 मैच खेल चुके हैं, जहां 362 रन बनाए हैं जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक हैं।