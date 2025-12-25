खचाखच भरा SMS स्टेडियम, रोहित शर्मा को देखने के लिए आए 20 हज़ार से ज्यादा लोग, किसी ने ऑफिस से ली छुट्टी, तो छात्रों ने बंक किए कॉलेज

मुंबई पहले गेंदबाजी कर रही थी। ऐसे में फैंस को रोहित की बल्लेबाजी देखने के लिए चार घंटे का इंतेजर करना पड़ा। लेकिन चार घंटे के इंतज़ार के बाद जब रोहित शर्मा बल्लेबाज़ी करने उतरे, तो दर्शक खुशी से झूम उठे। दूसरी ही ओवर में जब रोहित ने लेंथ गेंद पर घूमकर पहला छक्का जड़ा और गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी, तो शोर कान फाड़ देने वाला था। एक ओवर बाद उन्होंने फुलर गेंद को झुककर उठाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया, गेंद सीधे स्टेडियम के भीतर स्थित राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तरों में जा गिरी। इस दफ्तर की इमारत की छत पर भी सैकड़ों की संख्या में दर्शक बैठे थे।