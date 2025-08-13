Asia Cup 2025: संजू सैमसन हैं टीम के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर, दूसरे कीपर को लेकर फंसा पेंच, इन चार खिलाड़ियों में होगी टक्कर

के एल राहुल

इस फेहरिस्त में अगला नाम उस खिलाड़ी का है जो भारत के लिए पिछले कुछ सालों से हर मर्ज की दवा बन गए हैं,इसके बावजूद इस फॉर्मेट में वह करीब तीन साल से बाहर हैं। हम बात कर रहे हैं के एल राहुल की, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर बतौर सलामी बल्लेबाज दो शतक के साथ 532 रन बनाए थे। सफेद गेंद की बात करें तो राहुल वनडे में भी टीम इंडिया के अभिन्न अंग हैं और बतौर विकेटकीपर वह मध्यक्रम में खेलते हैं। भारत के लिए राहुल ने वैसे तो 72 टी20 खेले हैं जिसमें दो शतक और 22 अर्धशतक के साथ 2265 रन हैं। हालांकि बतौर विकेटकीपर राहुल टी20 में सिर्फ आठ मैच ही खेल पाए हैं, इस दौरान उन्होंने 43.57 की औसत और 139.26 के स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक भी है।