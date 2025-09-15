Asia Cup 2025: भारत के बाद आज श्रीलंका करेगी सुपर 4 के लिए क्वालीफाई, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ेंगी मुश्किलें

श्रीलंका अगर इस मुक़ाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर लेता है तो वह भारत के पास सुपर 4 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। वहीं हांगकांग बाहर हो जाएगा। श्रीलंका की जीत से अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान के इस वक़्त एक मैच में एक जीत के साथ दो अंक हैं और बांग्लादेश के भी दो मैच में एक जीत के साथ दो अंक हैं। ऐसे में 16 सितम्बर को दोनों देशों के बीच खेला जाने वाला मुक़ाबला निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि अफगानिस्तान अगर यह मुक़ाबला हार भी जाता है तो उसके पास आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को हराकर सुपर 4 में जगह बनाने का मौका होगा।