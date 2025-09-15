Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: भारत के बाद आज श्रीलंका करेगी सुपर 4 के लिए क्वालीफाई, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ेंगी मुश्किलें

ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में श्रीलंका दूसरे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने बांग्लादेश के विरुद्ध अपना पहला मैच 6 विकेट से जीता था। अगर श्रीलंका टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले को जीत लेती है, तो शीर्ष पायदान अपने नाम कर लेगी। वहीं, अफगानिस्तान की टीम हांगकांग को 94 रन से मात देकर शीर्ष पर मौजूद है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 15, 2025

हांगकांग के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करना चाहेगी श्रीलंकाई टीम (Photo - IANS)

Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario : एशिया कप 2025 के ग्रुप बी का चौथा मुक़ाबला श्रीलंका और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में श्रीलंका के पास सुपर 4 में जगह बनाने का मौका होगा। अगर वह हांगकांग को हरा देती है तो भारत के बाद सुपर 4 में जाने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराकर और दूसरे मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से रौंदकर सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया है।

ग्रुप बी में इस वक़्त टॉप पर अफगानिस्तान टीम बनी हुई है। अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हराया था। ऐसे में उनका नेट रनरेट +2.50 है। वहीं श्रीलंका ने भी अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था और वह +1.20 के नेट रनरेट के साथ दूसरे स्थान पर है। ऐसे में अगर श्रीलंका हांगकांग को हराती है, तो 4 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। हांगकांग की कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

श्रीलंका अगर इस मुक़ाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर लेता है तो वह भारत के पास सुपर 4 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। वहीं हांगकांग बाहर हो जाएगा। श्रीलंका की जीत से अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान के इस वक़्त एक मैच में एक जीत के साथ दो अंक हैं और बांग्लादेश के भी दो मैच में एक जीत के साथ दो अंक हैं। ऐसे में 16 सितम्बर को दोनों देशों के बीच खेला जाने वाला मुक़ाबला निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि अफगानिस्तान अगर यह मुक़ाबला हार भी जाता है तो उसके पास आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को हराकर सुपर 4 में जगह बनाने का मौका होगा।

श्रीलंका को इस मुकाबले में पथुम निसांका और कुसल मेंडिस से बल्लेबाजी में उम्मीद होगी, जबकि गेंदबाजी में दुशमंथा चमीरा और वानिंदु हसरंगा विपक्षी टीम को परेशान करते नजर आ सकते हैं। दूसरी ओर, हांगकांग के खेमे को बल्लेबाजी में अंशुमान रथ और जीशान अली से उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में यासिम मुर्तजा और आयुष शुक्ला श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। हांगकांग को श्रीलंका के खिलाफ कड़ी चुनौती देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों को मदद करती नजर आ रही है। यहां स्पिन गेंदबाज अपनी चमक बिखेर रहे हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है। सोमवार को दुबई का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

15 Sept 2025 03:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: भारत के बाद आज श्रीलंका करेगी सुपर 4 के लिए क्वालीफाई, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ेंगी मुश्किलें

