क्रिकेट

Asia Cup 2025: शुभमन गिल टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, यह खिलाड़ी करेगा जगह खाली, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

भारत गिल और अभिषेक से पारी की शुरुआत करता है तो संजू नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि टीम सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू और अभिषेक के साथ ही जाये और गिल नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आयें।

भारत

Siddharth Rai

Aug 20, 2025

Team India Update for Asia Cup 2025
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम (Photo Source: IANS)

Indian Cricket Team, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। 15 सदस्यीय स्क्वाड में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका दिया गया है। साथ ही वह टीम के उपकप्तान भी बनाये गए हैं। मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में चयन समिति की बैठक के बाद एशिया कप के लिए मंगलवार को टीम का ऐलान कर दिया गया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को भी मौका दिया गया है लेकिन गिल को उपकप्तान बनाए जाने के बाद, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, वह पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

इस बात की उम्मीद थी कि भारत यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर को मौका दे सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आरसीबी के लिए हालिया आईपीएल में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा तेज गेंदबाजी विभाग में हर्षित राणा को मौका दिया गया है।

अगर मध्य और निचले क्रम में बल्लेबाजी के विकल्प के बारे में बात की जाए तो दल में सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा हैं। अगर भारत गिल और अभिषेक से पारी की शुरुआत करता है तो संजू नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि टीम सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू और अभिषेक के साथ ही जाये और गिल नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आयें।

टीम में तीन ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का नाम शामिल हैं। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का खेलना तय है, अगर तिलक नीचे खेलते हैं तो शिवम दुबे और रिंकू सिंह को बैंच पर बैठना पड़ सकता है। सैमसन और अभिषेक द्वारा बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद गिल की जगह इस प्रारूप में संदिग्ध थी। लेकिन गुजरात टाइटन्स के कप्तान ने आईपीएल 2025 में 155.87 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए और अपनी फ्रेंचाइजी को प्लेऑफ तक भी पहुंचाया। अब वह सूर्यकुमार के उप-कप्तान भी हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कप्तान के रूप में अपने पहले कार्यकाल में इंग्लैंड में भारत की ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज की देखरेख की थी।

पिछले साल टी20 विश्व कप में भारत के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे जसप्रीत बुमराह भी मोहम्मद शमी की जगह टीम में शामिल हुए हैं। बुमराह की वापसी से टीम की तेज गेंदबाजी इकाई मजबूत हुई है जिसमें अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल हैं, जबकि अभिषेक अंशकालिक विकल्प के रूप में मौजूद हैं।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 -

अभिषेक शर्मा
संजू सैमसन/ शुभमन गिल
शुभमन गिल/ संजू सैमसन
सूर्यकुमार यादव
तिलक वर्मा
अक्षर पटेल
हार्दिक पांड्या
कुलदीप यादव
जसप्रीत बुमराह
अर्शदीप सिंह
वरुण चक्रवर्ती

एशिया कप 2025

Published on:

20 Aug 2025 09:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: शुभमन गिल टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, यह खिलाड़ी करेगा जगह खाली, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

