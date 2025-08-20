Asia Cup 2025: शुभमन गिल टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, यह खिलाड़ी करेगा जगह खाली, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

टीम में तीन ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का नाम शामिल हैं। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का खेलना तय है, अगर तिलक नीचे खेलते हैं तो शिवम दुबे और रिंकू सिंह को बैंच पर बैठना पड़ सकता है। सैमसन और अभिषेक द्वारा बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद गिल की जगह इस प्रारूप में संदिग्ध थी। लेकिन गुजरात टाइटन्स के कप्तान ने आईपीएल 2025 में 155.87 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए और अपनी फ्रेंचाइजी को प्लेऑफ तक भी पहुंचाया। अब वह सूर्यकुमार के उप-कप्तान भी हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कप्तान के रूप में अपने पहले कार्यकाल में इंग्लैंड में भारत की ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज की देखरेख की थी।