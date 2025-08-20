Asia Cup 2025: भारतीय टीम के इन चार खिलाड़ियों ने एक साल से नहीं खेला कोई अंतरराष्ट्रीय टी20, अब अचानक एशिया चुप के लिए हुए एंट्री

Asia Cup 2025, Indian cricket team: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का एलान हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है और इस टीम का कप्तान सूर्यकुमार यादव को ही बनाया है। लेकिन एक बार फिर टीम का उपकप्तान बदल दिया गया है। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम में पैराशूट एंट्री दी गई है और उन्हें अक्षर पटेल की जगह उपकप्तान भी बनाया गया है।
अंतरराष्ट्रीय टी20 में लंबे समय से फ्लॉप रहने के बावजूद गिल को टीम में चुना गया है। गिल लंबे समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे थे। इस टीम में गिल के अलावा तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले एक साल से कोई अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच नहीं खेला है। गिल के अलावा विकेटकीपर जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने पिछले एक साल में एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म और अनुभव को देखते हुए उन्हें स्क्वॉड में जगह दी गई है।
इसके अलावा स्क्वाड में सात खिलाड़ी ऐसे भी है, जो पहली बार एशिया कप की टीम का हिस्सा हैं। अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह पहली बार एशिया कप खेलते हुए नज़र आएंगे। वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, पहले भी एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं।
पिछले एक साल से युवा टीम टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन ने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा यानी 12-12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने पिछले एक साल में नौ-नौ मैच खेले हैं। शिवम दुबे को केवल दो, जबकि हर्षित राणा को सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका मिला। दुबे चोट की वजह से पिछले एक साल के ज्यादातर हिस्से में क्रिकेट से दूर रहे। वहीं, हर्षित के आईपीएल प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है।
इस बात की उम्मीद थी कि भारत यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर को मौका दे सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आरसीबी के लिए हालिया आईपीएल में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा तेज गेंदबाजी विभाग में हर्षित राणा को मौका दिया गया है।
अगर मध्य और निचले क्रम में बल्लेबाजी के विकल्प के बारे में बात की जाए तो दल में सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा हैं। अगर भारत गिल और अभिषेक से पारी की शुरुआत करता है तो जितेश को पहली पसंद विकेटकीपर के तौर पर उतारा जा सकता है। टीम में तीन ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का नाम शामिल हैं। गेंदबाजी के विशेषज्ञ विकल्प के रूप में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा हैं।
गिल की वापसी के संदर्भ में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने (शुभमन गिल) टीम की अगुवाई की थी। जब हम श्रीलंका गए तब वह उपकप्तान थे। इसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट में व्यस्त हो गए लेकिन उनकी वापसी हमारे लिए अच्छी है। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद यह बड़ी सीरीज है और यह खुद को जांचने का अच्छा मौका है।''