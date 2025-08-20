Asia Cup 2025: भारतीय टीम के इन चार खिलाड़ियों ने एक साल से नहीं खेला कोई अंतरराष्ट्रीय टी20, अब अचानक एशिया चुप के लिए हुए एंट्री

पिछले एक साल से युवा टीम टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन ने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा यानी 12-12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने पिछले एक साल में नौ-नौ मैच खेले हैं। शिवम दुबे को केवल दो, जबकि हर्षित राणा को सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका मिला। दुबे चोट की वजह से पिछले एक साल के ज्यादातर हिस्से में क्रिकेट से दूर रहे। वहीं, हर्षित के आईपीएल प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है।