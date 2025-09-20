Asia Cup 2025: क्या कल भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगी भारतीय टीम? सूर्यकुमार यादव ने दिया चौंकाने वाला जवाब

एक जर्नलिस्ट ने सूर्या से पूछा कि आप भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बाहरी शोर को कैसे संभालते हैं, तो भारतीय कप्तान ने मजेदार जवाब दिया। सूर्या ने कहा, "अपना कमरा बंद करो, अपना फ़ोन बंद करो और सो जाओ," उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। "मुझे लगता है यही सबसे अच्छा है। उन्होंने समझाया, "देखो, यह कहना आसान है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल भी होता है। क्योंकि आप बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, आप डिनर पर जाते हैं और आपके आस-पास बहुत सारे खिलाड़ी भी होते हैं जो ये सब देखना पसंद करते हैं। इसलिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप अपने दिमाग में क्या रखना चाहते हैं और आगे बढ़कर अभ्यास सत्र या फिर से खेलना चाहते हैं।