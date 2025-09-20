Asia Cup 2025: क्या कल भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगी भारतीय टीम? सूर्यकुमार यादव ने दिया चौंकाने वाला जवाब

India vs Pakistan Playing 11, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर 4 का दूसरा मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे फिर से सवाल पूछे गए कि क्या वे सुपर 4 मुक़ाबले में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे? इसपर सूर्य ने चौंकाने वाला बयान दिया है।
एक जर्नलिस्ट ने सूर्या से पूछा कि आप भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बाहरी शोर को कैसे संभालते हैं, तो भारतीय कप्तान ने मजेदार जवाब दिया। सूर्या ने कहा, "अपना कमरा बंद करो, अपना फ़ोन बंद करो और सो जाओ," उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। "मुझे लगता है यही सबसे अच्छा है। उन्होंने समझाया, "देखो, यह कहना आसान है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल भी होता है। क्योंकि आप बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, आप डिनर पर जाते हैं और आपके आस-पास बहुत सारे खिलाड़ी भी होते हैं जो ये सब देखना पसंद करते हैं। इसलिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप अपने दिमाग में क्या रखना चाहते हैं और आगे बढ़कर अभ्यास सत्र या फिर से खेलना चाहते हैं।
भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "लेकिन मैं सभी खिलाड़ियों के साथ बहुत स्पष्ट रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपको इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना है और आगे बढ़ना है, तो यह बहुत जरूरी है, हमें बाहर से आने वाले शोर को रोकना होगा और जो आपके लिए अच्छा है उसे अपनाना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि शोर पूरी तरह बंद कर दो, बल्कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसे अपनाओ और कोई तुम्हें अच्छी सलाह भी दे सकता है जो खेल में तुम्हारी मदद कर सकती है, जो मैदान पर तुम्हारी मदद कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत जरूरी है और बाकी मुझे लगता है कि हर कोई एक अच्छी जगह पर अच्छा है।"
यह बात बहुत मायने रखती थी। एक बार फिर, भारत-पाकिस्तान मैच की पूर्व संध्या पर, ध्यान क्रिकेट के अलावा हर जगह भटक गया था। सूर्यकुमार के जवाबों ने इसे वापस खींच लिया। उन्होंने कहा कि पिछली रात मैदान पर भारत ने जो अंतर दिखाया था, वही बातचीत का विषय था।
पिछले मैच के बाद पूरे भारत में जश्न के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने सरलता से कहा, "हम जीत गए, इसलिए वे जश्न मना रहे हैं। मेरा मतलब है, जिस तरह देश हर मैच में हमारा समर्थन करता है, उसी तरह उन्हें इस मैच में भी हमारा समर्थन करना चाहिए। और आज रविवार है, इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग मैच देखेंगे। तो आराम से बैठो और खेल का आनंद लो। और जब हम मैदान पर जाएंगे, तो हम उसी तीव्रता और ऊर्जा के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। और हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे।"
प्रतिद्वंद्विता का सवाल भी उठा: कि क्या यह 2000 के दशक जैसा ही था? "उस समय, मुझे नहीं पता। मैंने कभी नहीं खेला। इसलिए मैं नहीं कह सकता," वह हँसे। लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी बात फिर से दोहराई। "अगर हम प्रतिद्वंद्विता की बात करें, तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की प्रतिद्वंद्विता की बात कर रहे हैं। मैदान पर जाने के बाद, मुझे लगता है कि स्टेडियम खचाखच भरा है। और जब स्टेडियम खचाखच भरा होता है, तो मैं अपनी टीम और सभी से कहता हूँ कि मनोरंजन का समय हो गया है। इतने सारे लोग मैच देखने आए हैं, इसलिए आपको सबका मनोरंजन करना होगा। चलो कुछ अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और मेरे हिसाब से, हम ज्यादा नहीं सोचते।"
सूर्य ने आगे कहा, "हमने तीन मैच खेले हैं। हमें तीनों मैच जीतने में उतना ही मज़ा आया जितना हमें पहला मैच जीतने में आया था। इसलिए मुझे लगता है कि हर मैच एक नई चुनौती है। हम इसे सहजता से लेते हैं और अच्छा लगता है। हम जीतते हैं और उससे कुछ सीखते हैं और अगले मैच में भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं।"
क्या भारत फिर से वही करेगा, इस सवाल पर, हाथ मिलाने वाले एपिसोड की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने फिर से क्रिकेट का ज़िक्र किया। "गेंद और बल्ले का अच्छा मुकाबला होता है। साथ ही, अच्छी तीव्रता का मुकाबला भी होता है। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में कहा था, स्टेडियम खचाखच भरा होता है और आपको अपना समर्थन देने के लिए बेहतरीन दर्शक मिलते हैं। और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और खेल का आनंद लेना सबसे अच्छा होता है।"
और क्या उनके जन्मदिन पर खेला गया वह आखिरी मैच उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ मैच था? "मेरे लिए सबसे अच्छा मैच वह था जब मैंने भारत के लिए अपना पहला मैच खेला था। और उसके बाद, मैंने भारत के लिए जितने भी मैच खेले, जब भी मैं मैदान पर उतरा, मैंने हमेशा भारत की जर्सी पहनी और यह मेरे लिए गर्व का पल था। मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ, मुझे इस शानदार अभियान का हिस्सा होने पर हमेशा गर्व है और मुझे हमेशा गर्व रहेगा।"
सूर्यकुमार ने कहा, "अगर आपने देखा हो, तो मैं राष्ट्रगान गाते समय हमेशा अपने हाथ बंद रखता हूँ। मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं इसे याद करता रहता हूँ। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि उन्होंने मुझे जब तक खेल सकता हूँ, खेलने का मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ।" सूर्यकुमार ने अपने अंदाज में, प्रतिद्वंदी का ज़िक्र किए बिना ही प्रतिद्वंदी, शोर-शराबे और विवादों से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका ध्यान क्रिकेट पर था।
यह वही संदेश था जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच के बाद दिया था: ऐप्स डिलीट कर दो, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें म्यूट कर दो, क्रिकेट खेलो। एक साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान सूर्यकुमार ने फिर से डिलीट बटन दबाया और कर्सर को गेम पर ही रखा।