194 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी हांगकांग पर पाकिस्‍तानी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जमकर कहर बरपाया। उसे महज 16 के स्‍कोर पर नसीम शाह ने तीसरे ओवर में ओपनर निजाकर खान (8) और तीसरे नंबर पर उतरे बाबर हयात (2) को बैक-टू-बैक दो झटके दिए। इसके बाद तो विकेट की ऐसी झड़ी लगी कि स्थित मानो आया राम गया राम जैसी हो गई और पूरी टीम महज 38 रन पर ढेर हो गई। हांगकांग के तीन बल्‍लेबाज शून्‍य पर आउट हुए। उसका कोई भी बल्‍लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। सभी बल्‍लेबाजों ने 28 रन बनाए तो 10 रन एक्‍स्‍ट्रा के आए।