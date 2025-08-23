Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Asia Cup: जब ताश के पत्तों की तरह 38 रन पर ढेर हुई ये टीम, एक भी बल्‍लेबाज नहीं छू सका था दहाई का आंकड़ा

Asia Cup Lowest Total: एशिया कप टी20 2025 का आगाज होने में अब करीब दो हफ्ते बचे हैं। इसके लिए चार टीमों की घोषणा हो चुकी है तो चार का ऐलान बाकी है। इससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि जब एक टीम महज 38 रन पर सिमट गई थी। ये टीम एशिया कप टी20 के इतिहास का सबसे कम टोटल है।

भारत

lokesh verma

Aug 23, 2025

Asia Cup Lowest Total
एशिया कप 2022 में पाकिस्‍तान बनाम हांगकांग मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup T20 Lowest Total: टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का पहला सीजन 2016 में खेला गया था। उसके बाद इस फॉर्मेट में टूर्नामेंट का तीसरा सीजन होगा, जब एशिया की टॉप-8 टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। इन आठ टीमों में से भारत, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और हांगकांग ने अपने-अपने स्‍क्‍वॉड घोषित कर दिए हैं। जबकि श्रीलंका, अफगानिस्‍तान, ओमान और यूएई जल्‍द ही अपने स्‍क्‍वॉड का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले हम आज आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट का सबसे कम स्‍कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड किस टीम ने किसके खिलाफ बनाया था।

2022 में महज 38 रन ढेर हो गई थी हांगकांग की टीम

एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे कम टोटल का शर्मनाक रिकॉर्ड हांगकांग के नाम दर्ज है। ये टीम 2022 के एशिया कप में पाकिस्‍तान के खिलाफ शारजाह में सिर्फ 38 रन पर सिमट गई थी। उस पारी में तीन बल्‍लेबाज शून्‍य पर आउट हुए थे तो एक भी बल्‍लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका था। उस मैच में पाकिस्‍तान ने 155 रन से जीत दर्ज की थी, जो कि सबसे बड़ी जीत है।

रिजवान और जमान ने जड़े अर्धशतक

मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत अच्‍छी नहीं थी। उसने 2.5 ओवर महज 13 के स्‍कोर पर बाबर आजम (9) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद मोहम्‍मद रिजवान और फखर जमान के बीच दूसरे किवेट के लिए 116 रन की साझेदारी हुई। फखर जमान (53) 16.1 ओवर में 129 के स्‍कोर पर आउट हुए। रिजवान ने 57 गेंदों पर 78 रन की नाबाद पारी और खुशदिल शाह ने 15 गेंदों पर 35 रन की पारी खेलते हुए पाकिस्‍तान का स्‍कोर निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 193 तक पहुंचाया। हांगकांग की ओर से एहसान खान ने दो विकेट हासिल किए।

ताश के पत्‍तों की तरह ढेर हुई हांगकांग

194 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी हांगकांग पर पाकिस्‍तानी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जमकर कहर बरपाया। उसे महज 16 के स्‍कोर पर नसीम शाह ने तीसरे ओवर में ओपनर निजाकर खान (8) और तीसरे नंबर पर उतरे बाबर हयात (2) को बैक-टू-बैक दो झटके दिए। इसके बाद तो विकेट की ऐसी झड़ी लगी कि स्थित मानो आया राम गया राम जैसी हो गई और पूरी टीम महज 38 रन पर ढेर हो गई। हांगकांग के तीन बल्‍लेबाज शून्‍य पर आउट हुए। उसका कोई भी बल्‍लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। सभी बल्‍लेबाजों ने 28 रन बनाए तो 10 रन एक्‍स्‍ट्रा के आए।

रिजवान रहे प्‍लेयर ऑफ द मैच 

पाकिस्‍तान की ओर से सबसे ज्‍यादा चार विकेट शादाब खान ने अपने नाम किए। वहीं, मोहम्‍मद नवाज ने तीन विकेट, नसीम शाह दो विकेट, जबकि एक विकेट शाहनवाज दहानी ने लिया। 57 गेंदों पर नाबाद 78 रन की पारी खेलने वाले मोहम्‍मद रिजवान को प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।

एशिया कप 2025

23 Aug 2025 12:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup: जब ताश के पत्तों की तरह 38 रन पर ढेर हुई ये टीम, एक भी बल्‍लेबाज नहीं छू सका था दहाई का आंकड़ा

