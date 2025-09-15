Asia Cup 2025: भारत से मिली हार से बौखलाया पाकिस्तान, अब की ‘मैच रेफरी’ को ही हटाने की मांग, जानें क्या है मामला

एशिया कप 2025 का 6वां मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। इस मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। वहीं मैदान पर पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम का इंतजार करते रह गई।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसको लेकर एशिया क्रिकेट काउंसिल (ACC) और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से शिकायत की थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने मैच रेफरी को ही हटाने की मांग की है। पीसीबी ने आईसीसी के समक्ष पायक्रॉफ्ट के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है।
पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, "पीसीबी ने क्रिकेट की भावना से जुड़े एमसीसी के नियम और आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पीसीबी ने मैच रेफरी को एशिया कप से तुरंत हटाने की मांग की है।"
यह विवाद तब शुरू हुआ जब टॉस के समय न तो कप्तान सूर्यकुमार यादव और न ही पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने हाथ मिलाया। मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार और शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात किए बिना अपने ड्रेसिंग रूम लौट गए। पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तानी कप्तान आगा ने विरोधस्वरूप आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी के साथ मैच के बाद के साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। कोच माइक हेसन ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी टीम हाथ मिलाने के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहती थी, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।
सूर्यकुमार ने हाथ न मिलाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह बीसीसीआई के परामर्श से पूर्व नियोजित था और सरकारी निर्देशों के अनुरूप था। प्रेस से बात बातचीत में उन्होंने कहा, "जीवन में खेल भावना से बढ़कर कुछ नहीं है। हम पहलगाम आतंकवादी हमले के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को अपने बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भाग लिया।"
सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का जवाब देते हुए, सूर्यकुमार ने कहा कि टीम और सहयोगी स्टाफ ने दुबई पहुंचने पर बाहरी विकर्षणों को कम करने का फैसला किया था, ताकि वे पूरी तरह से अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने कहा, "हमने सोचा था कि ऐसा करने से हम अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मेरी टीम मुझे इन सब से दूर रखती है। तभी आप मैदान में साफ दिमाग से उतर सकते हैं।"