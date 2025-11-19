Asia Cup Rising Stars 2025: भारत-पाकिस्तान ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल में बनाई जगह, जानें अब किससे होगी भिड़ंत

ओमान के महज 137 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारत ए की शुरुआत काफी खराब रही। उसने महज 17 के स्कोर पर प्रियांश आर्य का विकेट गंवा दिया। प्रियांस पहले दो मैचों की तरह इस मैच में भी सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 12 रन के निजी स्‍कोर ओडेड्रा का शिकार बन गए। भारत की जीत में चौथे नंबर पर उतरे हर्ष दुबे ने महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्ष ने सिर्फ 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर 44 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत की ओर से नमन धीर ने 30 और नेहल वढेरा न 23 रन बनाए। ओमान के लिए शाफिक, ओडेड्रा, आर्यन और समय ने एक-एक विकेट लिया।