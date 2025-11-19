Asia Cup Rising Stars 2025: भारत-पाकिस्तान ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल में बनाई जगह, जानें अब किससे होगी भिड़ंत

मैच से पहले रणनीति पर चर्चा करती भारत ए टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Asia Cup Rising Stars Semifinals: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए ने मंगलवार को ओमान ए के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। इस तरह भारत ए पाकिस्तान ए के बाद ग्रुप बी से अंतिम चार में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। जबकि इस ग्रुप से ओमान और यूएई एलिमिनेट हो गए हैं। अब भारत और पाकिस्तान की टीमें नॉकआउट कौन सी टीमों से भिड़ेंगी आइये इसके समीकरण पर एक नजर डालते हैं।
पाकिस्तान अपने सभी तीनों मैच जीतकर ग्रुप बी में टॉप पर रही। उसके छह अंकों के साथ नेट रन रेट +4.560 का है। वहीं, भारत ए ग्रुप चरण में तीन में से दो मैच जीतकर चार अंक और 1.979 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर रही। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए में टॉप पर रहने वाली टीम से होगा। जबकि पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप ए में दूसरे पायदान पर रहने वाली टीम से होगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 21 नवंबर को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल दोपहर तीन बजे से और दूसरा सेमीफाइनल शाम आठ बजे से खेला जाएगा।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान क्रिकेट टीम को अच्छी शुरुआत मिली। पहले विकेट के लिए करन सोनावले और हम्माद मिर्जा के बीच 37 रनों की साझेदारी हुई। विजयकुमार विशक ने मिर्जा (32) को अपना शिकार बनाते हुए ओमान को पहला झटका दिया। इसके बाद वसीम अली ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने नाबाद 54 रनों की पारी खेलकर टीम के स्कोर 130 के पार पहुंचाया। ओमान के तीन बल्लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए तो दो दो बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए। भारत की ओर से गुरजपनीत सिंह और सुयश शर्मा ने दो-दो विकेट, वहीं विशक, हर्ष दुबे और नमन धीर ने एक-एक विकेट लिया।
ओमान के महज 137 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारत ए की शुरुआत काफी खराब रही। उसने महज 17 के स्कोर पर प्रियांश आर्य का विकेट गंवा दिया। प्रियांस पहले दो मैचों की तरह इस मैच में भी सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 12 रन के निजी स्कोर ओडेड्रा का शिकार बन गए। भारत की जीत में चौथे नंबर पर उतरे हर्ष दुबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्ष ने सिर्फ 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर 44 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत की ओर से नमन धीर ने 30 और नेहल वढेरा न 23 रन बनाए। ओमान के लिए शाफिक, ओडेड्रा, आर्यन और समय ने एक-एक विकेट लिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग