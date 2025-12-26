Vijay Hazare Trophy: गोल्ड डक पर आउट हुए रोहित शर्मा, कोहली के पास फिर शतक लगाने का बड़ा मौका

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड के मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। आज कुल 19 मैच खेलने जाने हैं। मुंबई और उत्तराखंड के बीच जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) स्टेडियम में खेले जा रहे प्लेट ग्रुप मुक़ाबले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। पहले ही ओवर में बोरा ने उन्हें जगमोहन नगरकोटी के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। जयपुर में फैंस के हाथ निराशा लगी है। पिछले मैच में हिटमैन ने 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी।