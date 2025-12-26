26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Vijay Hazare Trophy: गोल्ड डक पर आउट हुए रोहित शर्मा, कोहली के पास फिर शतक लगाने का बड़ा मौका

विजय हज़ारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। वहीं विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस मैच में भी शतक लगा सकते हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 26, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo- IANS)

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड के मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। आज कुल 19 मैच खेलने जाने हैं। मुंबई और उत्तराखंड के बीच जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) स्टेडियम में खेले जा रहे प्लेट ग्रुप मुक़ाबले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। पहले ही ओवर में बोरा ने उन्हें जगमोहन नगरकोटी के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। जयपुर में फैंस के हाथ निराशा लगी है। पिछले मैच में हिटमैन ने 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी।

वहीं बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में दिल्ली और गुजरात के बीच खेले जा रहे मुक़ाबले में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के पास बैक टू बैक शतक ठोकने का मौका है। खबर लिखे जाने तक कोहली 11 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। पिछले मुक़ाबले में कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 गेंद में 14 चौके और 3 छक्के की मदद से 131 रन की पारी खेली थी।

Published on:

26 Dec 2025 09:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Vijay Hazare Trophy: गोल्ड डक पर आउट हुए रोहित शर्मा, कोहली के पास फिर शतक लगाने का बड़ा मौका

