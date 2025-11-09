Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, एशिया कप को लेकर गतिरोध हुआ खत्म, जल्द ही टीम इंडिया को सौंपी जाएगी ट्रॉफी

Asia Cup Trophy Row: एशिया कप ट्रॉफी का इंतजार कर रही टीम इंडिया और भारतीय फैंस के लिए अच्‍छी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चला आ रहा गतिरोध खत्‍म हो गया है। ICC की मध्‍यस्‍थता में BCCI और PCB के बीच सकारात्‍म बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि जल्‍द ही ट्रॉफी भारत आएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 09, 2025

Asia Cup Trophy Row

एशिया कप जीतने का जश्‍न मनाती भारतीय टीम। (Photo - EspnCricInfo)

Asia Cup Trophy Row: भारतीय टीम और क्रिकेट फैंस के लिए दुबई से अच्‍छी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों ने आखिरकार एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चले आ रहे गतिरोध को दूर कर दिया है। आईसीसी के अधिकारियों की मध्यस्थता में दोनों बोर्ड के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। देवजीत सैकिया ने बताया कि आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय टीम को सौंप दी जाएगी।

सैकिया और नकवी के बीच अलग से हुई बैठक 

क्रिकबज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया। आईसीसी ने सैकिया और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच बैठक कराने से पहले औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से इस मामले पर चर्चा की। सैकिया ने क्रिकबज़ को बताया कि मैं आईसीसी की अनौपचारिक और औपचारिक दोनों बैठकों का हिस्सा था, जिनमें पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल हुए थे। ये मामला औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं था, फिर भी आईसीसी ने एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी में पीसीबी प्रमुख और मेरे बीच एक अलग बैठक आयोजित की गई।

दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत

बीसीसीआई सचिव ने आगे कहा कि यह बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की दिशा में एक रचनात्मक कदम रहा। आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। पता चला है कि आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और सीईओ संजोग गुप्ता ने दोनों बोर्डों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जल्द ही भारतीय टीम को सौंपी जाएगी ट्रॉफी 

सैकिया और नकवी के बीच हुई बैठक को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एशिया कप ट्रॉफी, जो एसीसी प्रमुख नकवी के स्पष्ट आदेश के तहत दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) कार्यालय में बंद है, जल्द ही भारतीय टीम को सौंप दी जाएगी।

ये था पूरा मामला

बता दें कि भारत ने 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीती थी। इस ट्रॉफी को भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथ से लेने से इनकार कर दिया था, क्‍योंकि नकवी ने भारत विरोधी बयानबाजी की थी। सूर्या ट्रॉफी एसीसी के अन्‍य किसी पदाधिकारी के हाथ से लेना चाहते थे, लेकिन नकवी ट्रॉफी अपने साथी लेकर चले गए। तभी से इस मामले में गतिरोध बना हुआ था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

09 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, एशिया कप को लेकर गतिरोध हुआ खत्म, जल्द ही टीम इंडिया को सौंपी जाएगी ट्रॉफी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

क्रिकेट

NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

NZ vs WI 3rd T20i Highlights
क्रिकेट

IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

Dhruv Jurel
क्रिकेट

वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट

WPL में जुड़ने वाली है छठी टीम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.