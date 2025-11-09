Asia Cup Trophy Row: भारतीय टीम और क्रिकेट फैंस के लिए दुबई से अच्‍छी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों ने आखिरकार एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चले आ रहे गतिरोध को दूर कर दिया है। आईसीसी के अधिकारियों की मध्यस्थता में दोनों बोर्ड के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। देवजीत सैकिया ने बताया कि आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय टीम को सौंप दी जाएगी।