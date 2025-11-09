एशिया कप जीतने का जश्न मनाती भारतीय टीम। (Photo - EspnCricInfo)
Asia Cup Trophy Row: भारतीय टीम और क्रिकेट फैंस के लिए दुबई से अच्छी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों ने आखिरकार एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चले आ रहे गतिरोध को दूर कर दिया है। आईसीसी के अधिकारियों की मध्यस्थता में दोनों बोर्ड के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। देवजीत सैकिया ने बताया कि आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय टीम को सौंप दी जाएगी।
क्रिकबज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया। आईसीसी ने सैकिया और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच बैठक कराने से पहले औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से इस मामले पर चर्चा की। सैकिया ने क्रिकबज़ को बताया कि मैं आईसीसी की अनौपचारिक और औपचारिक दोनों बैठकों का हिस्सा था, जिनमें पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल हुए थे। ये मामला औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं था, फिर भी आईसीसी ने एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी में पीसीबी प्रमुख और मेरे बीच एक अलग बैठक आयोजित की गई।
बीसीसीआई सचिव ने आगे कहा कि यह बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की दिशा में एक रचनात्मक कदम रहा। आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। पता चला है कि आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और सीईओ संजोग गुप्ता ने दोनों बोर्डों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सैकिया और नकवी के बीच हुई बैठक को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एशिया कप ट्रॉफी, जो एसीसी प्रमुख नकवी के स्पष्ट आदेश के तहत दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) कार्यालय में बंद है, जल्द ही भारतीय टीम को सौंप दी जाएगी।
बता दें कि भारत ने 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीती थी। इस ट्रॉफी को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथ से लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि नकवी ने भारत विरोधी बयानबाजी की थी। सूर्या ट्रॉफी एसीसी के अन्य किसी पदाधिकारी के हाथ से लेना चाहते थे, लेकिन नकवी ट्रॉफी अपने साथी लेकर चले गए। तभी से इस मामले में गतिरोध बना हुआ था।
