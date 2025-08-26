श्रीलंका की वजह से टीम इंडिया ने जब एशिया कप से नाम लिया था वापस, फाइनल में बुरी तरह हारा था पाकिस्तान

Asia Cup Cricket Tournament: एशिया कप एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 18वां संस्करण शुरू होने वाला है। हालांकि टी20 फॉर्मेट का यह तीसरा संस्करण होगा। 9 सितंबर से यूएई में इस इवेंट का आगाज होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। पहली बार 1984 में एशिया कप खेला गया था, जब सिर्फ भारत और श्रीलंका ने भाग लिया था। हालांकि अगले ही संस्करण में भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ खराब रिश्तों की वजह से एशिया कप में खेलने से मना कर दिया था। उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया।