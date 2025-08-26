श्रीलंका की वजह से टीम इंडिया ने जब एशिया कप से नाम लिया था वापस, फाइनल में बुरी तरह हारा था पाकिस्तान

Asia Cup Cricket Tournament: एशिया कप एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 18वां संस्करण शुरू होने वाला है। हालांकि टी20 फॉर्मेट का यह तीसरा संस्करण होगा। 9 सितंबर से यूएई में इस इवेंट का आगाज होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। पहली बार 1984 में एशिया कप खेला गया था, जब सिर्फ भारत और श्रीलंका ने भाग लिया था। हालांकि अगले ही संस्करण में भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ खराब रिश्तों की वजह से एशिया कप में खेलने से मना कर दिया था। उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया।
1984 में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का खिताब जीता था। पहले संस्करण में भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। टीम इंडिया उस टूर्नामेंट में अजेय रही और सभी मुकाबले जीतकर खिताब के साथ देश लौटी। हालांकि 1986 वाले एशिया कप टूर्नामेंट का टीम इंडिया ने बायकॉट किया। 1986 में एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका कर रहा था और भारत और श्रीलंका के राजनीतिक रिश्ते खराब चल रहे थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था।
हालांकि 1993 में ऐसा फिर से देखने को मिला, जब खराब रिश्तों की वजह से भारत ने 1993 में एशिया कप को रद्द कर दिया था। अब तक 17 में से 15 बार वनडे फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है। जबकि दो बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया है। 1986 में सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। ग्रुप स्टेज में तीनों टीमों ने एक दूसरे के साथ 1-1 मैच खेला और टॉप की दो टीमें फाइनल पहुंचीं। पाकिस्तान दोनों मैच जीत का टॉप पर रहा। जबकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।
फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 45 ओवर में 191 रन पर रोक दिया। जवाब में श्रीलंका की ओर से अरविंद डी सिल्वा और अर्जुन रणतुंगा ने अर्धशतकीय की पारियां खेल, श्रीलंका की जीत को आसान बना दिया। बचा हुआ काम कप्तानर दिलीप मेंडिस ने किया और 18 गेंद में 22 रन बनाकर मैच फिनिश किया। श्रीलंका ने 5 विकेट से खिताब अपने नाम किया और पहली बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई।
अब तक भारत ने सबसे ज्यादा बार 8 खिताब जीते हैं, जिसमें से 7 वनडे फॉर्मेट और एक टी20 फॉर्मेट का है। श्रीलंका ने छह बार खिताब जीता है, जिसमें से पांच वनडे फॉर्मेट और एक टी20 फॉर्मेट का शामिल है। श्रीलंका ने आखिरी खिताब टी20 फॉर्मेट में ही 2022 में जीता था। जबकि भारतीय टीम ने 2023 का वनडे फॉर्मेट वाला खिताब अपने नाम किया था। पाकिस्तान अब तक सिर्फ दो बार खिताब जीत पाया है। पहली बार उन्होंने 2000 में, तो दूसरी बार 2012 में उन्हें जीत मिली थी।