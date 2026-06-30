Asian Games Cricket 2026: वर्ल्डकप में हार के बाद वूमेंस टीम के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका, जानें मैचों का पूरा शेड्यूल

Team India for Asian Games Women's Cricket Tournament: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के पास इसी साल गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर ही संभालेंगी। जापान में आयोजित होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी गोल्ड मेडल डिफेंड करने के इरादे से जाएगी।