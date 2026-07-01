अभिषेक शर्मा के पास आज बड़े माइलस्टोन को पार करने का मौका, हार्दिक और बटलर को पछाड़ बन सकते हैं सिक्सर किंग

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)
Abhishek Sharma T20Is Sixes record: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद आज बुधवार को डरहम में भारतीय टीम नई टी20 सीरीज का आगाज करेगी। टीम इंडिया मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेलेगी, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के निशाने पर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने का रिकॉर्ड होगा।
अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों 22 छक्के जड़ चुके हैं। इस मुकाबले में 6 छक्के लगाते ही वह हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने अब तक टी20i में इंग्लिश टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। वहीं, अगर अभिषेक 7 छक्के लगाते ही भारत बनाम इंग्लैंड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|स्ट्राइक रेट
|छक्के
|1
|जोस बटलर
|28
|669
|83*
|143.87
|28
|2
|हार्दिक पांड्या
|21
|441
|63
|151.54
|27
|3
|अभिषेक शर्मा
|6
|288
|135
|214.92
|22
|4
|जेसन रॉय
|15
|356
|67
|131.85
|20
|5
|विराट कोहली
|21
|648
|80*
|135.00
|19
|6
|एलेक्स हेल्स
|10
|331
|86*
|134.55
|18
|7
|सूर्यकुमार यादव
|14
|360
|117
|172.24
|18
|8
|रोहित शर्मा
|16
|467
|100*
|139.82
|18
|9
|इयोन मॉर्गन
|16
|347
|71
|141.63
|17
|10
|युवराज सिंह
|8
|160
|58
|186.04
|15
|11
|सुरेश रैना
|13
|292
|63
|135.81
|15
|12
|संजू सैमसन
|6
|140
|89
|164.70
|10
|13
|तिलक वर्मा
|6
|154
|72*
|142.59
|10
इसके अलावा अभिषेक शर्मा के पास एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। इंग्लैंड के खिलाफ डरहम में दो छक्के लगाते ही वह उन भारतीय प्लेयर्स की लिस्ट में जगह बना सकते हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 205 छक्कों के साथ टॉप हैं। सूर्यकुमार यादव 179 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर तो हार्दिक पंड्या 126 और विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं।
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