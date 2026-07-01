अभिषेक शर्मा के पास आज बड़े माइलस्टोन को पार करने का मौका, हार्दिक और बटलर को पछाड़ बन सकते हैं सिक्सर किंग

Abhishek Sharma T20Is Sixes record: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद आज बुधवार को डरहम में भारतीय टीम नई टी20 सीरीज का आगाज करेगी। टीम इंडिया मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेलेगी, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के निशाने पर इंग्‍लैंड के खिलाफ सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल छक्‍के लगाने का रिकॉर्ड होगा।