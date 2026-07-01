ENG vs IND 1st T20: आकाश चोपड़ा ने चुनी संभावित प्लेइंग 11, संजू सैमसन को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को दी जगह

Team India Probable Playing 11 for 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने अपनी संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है। उन्होंने अपनी टीम में संजू सैमसन को बाहर रखा है, जबकि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना है। इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम में दो स्पिनरों को भी शामिल किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा।