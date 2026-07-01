आयरलैंड में शर्मनाक हार के 2 दिन बाद Shreyas Iyer ने तोड़ी चुप्पी, कहा- Belfast का मैदान कोई स्टेडियम नहीं था

Eng vs Ind T20 Series 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मैच रात 10:00 बजे से शुरू होगा, जो इंग्लैंड के चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच से पहले भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर थी, जहां बेलफास्ट में दो टी20 मुकाबले खेले गए थे और उन्हें दोनों में हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड सीरीज से पहले श्रेयस ने आयरलैंड में मिली हार की सबसे बड़ी वजह बताई। उन्होंने मैदान को लेकर सवाल उठाया और बताया कि वहां का मैदान सामान्य स्टेडियमों से काफी अलग था।