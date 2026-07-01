DPL 2026 Auction: विराट कोहली के भतीजे आर्यवीर कोहली को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने खरीदा, जानें कितने लाख की लगी बोली

कौशल सुमन - नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स - 3.80 लाख रुपये

दीपक पुनिया - ईस्ट दिल्ली राइडर्स - 1.40 लाख रुपये

अरुण पुंडीर - सेंट्रल दिल्ली किंग्स (RTM)

आर्यवीर कोहली - सेंट्रल दिल्ली किंग्स - 1.20 लाख रुपये

गौरव सरोहा - पुरानी दिल्ली 6 - 1 लाख रुपये

अजय राणा - वेस्ट दिल्ली लायंस - 1 लाख रुपये

कबी सचदेवा - पुरानी दिल्ली 6 - 1 लाख रुपये

हितेन दलाल - वेस्ट दिल्ली लायंस - 1 लाख रुपये

एकांश डोबाल - साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ रुपये

यमित सहरावत - साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ - Rs 1 लाख रुपये

पंकज जसवाल - पुरानी दिल्ली 6 - 10.50 लाख रुपये

अंशुमान हुड्डा - साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ ने 4.20 लाख रुपये