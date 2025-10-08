भारत ने वनडे के बाद अंडर-19 यूथ टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में धोया, 2-0 से किया सूपड़ा साफ

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/circleofcricket)
Aus u19 vs Ind u19 2nd youth test highlights: भारत की अंडर-19 टीम ने मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेले गए दूसरे यूथ टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया है। इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत ने 21-26 सितंबर के बीच खेली गई तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिसके बाद मेहमान टीम ने ब्रिस्बेन में खेला गया पहला यूथ टेस्ट पारी और 58 रन के विशाल अंतर से अपने नाम किया। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अंतिम मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म करने का मौका था, लेकिन इसमें कगारू टीम नाकाम रही।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हुए ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने महज तीन रन के स्कोर पर पहले ओवर में ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 135 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए एलेक्स ली यंग ने 108 गेंदों में सर्वाधिक 66 रन बनाए। भारतीय खेमे से हेनिल पटेल और खिलन पटेल को 3-3 विकेट लिए।
इसके जवाब में भारत की अंडर-19 टीम ने पहली पारी में 171 रन बनाते हुए 36 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इस पारी में भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन ने सर्वाधिक 28 रन बनाए, जबकि खिलन पटेल ने 26 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से केसी बार्टन ने 57 रन देकर 4 विकेट निकाले।
ऑस्ट्रेलियाई खेमा दूसरी पारी में महज 116 रन पर ऑलआउट हो गया। एलेक्स ली यंग इस पारी में एक बार फिर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 78 गेंदों में 38 रन टीम के खाते में जोड़े। भारत की तरफ से हेनिल पटेल और नमन पुष्पक ने 3-3 विकेट हासिल किए।
इसी के साथ भारत को जीत के लिए सिर्फ 81 रन का टारगेट मिला, जिसे मेहमान टीम ने 12.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से वेदांत त्रिवेदी ने 35 गेंदों में 6 चौकों के साथ नाबाद 33 रन बनाए, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे और राहुल कुमार ने 13-13 रन टीम के खाते में जोड़े।
