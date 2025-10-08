भारत ने वनडे के बाद अंडर-19 यूथ टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में धोया, 2-0 से किया सूपड़ा साफ

Aus u19 vs Ind u19 2nd youth test highlights: भारत की अंडर-19 टीम ने मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेले गए दूसरे यूथ टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया है। इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत ने 21-26 सितंबर के बीच खेली गई तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिसके बाद मेहमान टीम ने ब्रिस्बेन में खेला गया पहला यूथ टेस्ट पारी और 58 रन के विशाल अंतर से अपने नाम किया। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अंतिम मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म करने का मौका था, लेकिन इसमें कगारू टीम नाकाम रही।