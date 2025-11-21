Aus vs Eng 1st Test: मिचेल स्टार्क ने एशेज में रचा इतिहास, पहले दिन ही हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights: मिचेल स्टार्क ने एशेज के पहले सेशन में नई गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्‍होंने न सिर्फ इंग्‍लैंड के शीर्ष तीन बल्‍लेबाजों को पवेलियन भेजा, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज की। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्‍टार्क अब एशेज के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले 21वें गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले पहले बाएं हाथ के सीमर भी बन गए हैं। उन्होंने 44.8 के शानदार औसत से विकेट पूरे किए हैं, जो कि 100 विकेट क्लब के सभी सदस्यों में सबसे अच्छा औसत है। पर्थ में उन्‍होंने जो रूट का डक पर आउट कर ये सब रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।