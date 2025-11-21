Aus vs Eng 1st Test: मिचेल स्टार्क ने एशेज में रचा इतिहास, पहले दिन ही हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights: मिचेल स्टार्क ने एशेज के पहले सेशन में नई गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज की। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क अब एशेज के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले 21वें गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले पहले बाएं हाथ के सीमर भी बन गए हैं। उन्होंने 44.8 के शानदार औसत से विकेट पूरे किए हैं, जो कि 100 विकेट क्लब के सभी सदस्यों में सबसे अच्छा औसत है। पर्थ में उन्होंने जो रूट का डक पर आउट कर ये सब रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
बता दें कि इस टेस्ट से पहले सभी की नजरें जो रूट पर थीं। इंग्लैंड का यह टॉप बैटर पिछले एक साल से शानदार फॉर्म में है, फिर भी उनके शानदार करियर पर एक सबसे बड़ी कमी ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनानने की है। इस देश में उनका ओवरऑल क्रिकेट रिकॉर्ड उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड की तुलना में कुछ खास नहीं है और इस सीरीज को इस कहानी को सही करने का उनका मौका माना जा रहा था। इसके बजाय रूट की पहली पारी कुछ ही गेंदों तक चली।
स्टार्क तेज इनस्विंगर सही दिशा में मुड़ी और रूट के बल्ले का किनारा लेते हुए लाबुशाने के हाथों में चली गई। इस तरह इंग्लैंड का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बिना कोई स्कोर किए चलता बना। यह वह शुरुआती झटका था, जिसका इंग्लैंड को सबसे ज्यादा डर था।
दिन की शुरुआत बेन स्टोक्स के लिए उम्मीद के साथ हुई थी, जिन्होंने पर्थ की सूखी पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने पिछले सभी पांच टेस्ट जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 साल का सूखा खत्म करने के इरादे से इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और कंपनी के साथ पूरी तरह से पेस अटैक के साथ उतरा और स्पिनर शोएब बशीर को बाहर रखा।
स्टार्क की शुरुआती तेजी ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। जैक क्रॉली (0) एक और अवे-सीमर का शिकार हुए, डकेट (21) भी स्टार्क का शिकार बने। जो रूट के बाद ओली पॉप 46 रन बनाकर कैमरन ग्रीन का शिकार बने। फिर लंच के बाद स्टार्क ने बेन स्टोक्स सिर्फ 6 रन पर बोल्ड करके इंग्लिश टीम को पांचवां झटका दिया। खबर लिखे जाने तक पहले दिन दूसरे सेशन में इंग्लैडं का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 165 रन था।
