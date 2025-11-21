Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aus vs Eng 1st Test: मिचेल स्टार्क ने एशेज में रचा इतिहास, पहले दिन ही हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights: मिचेल स्टार्क ने इंग्‍लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट में इतिहास रच दिया है। वह एशेज में विकेटों का शतक लगाने वाले 21वें गेंदबाज बन गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights

ऑस्‍ट्रेलियाई स्‍टार तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights: मिचेल स्टार्क ने एशेज के पहले सेशन में नई गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्‍होंने न सिर्फ इंग्‍लैंड के शीर्ष तीन बल्‍लेबाजों को पवेलियन भेजा, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज की। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्‍टार्क अब एशेज के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले 21वें गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले पहले बाएं हाथ के सीमर भी बन गए हैं। उन्होंने 44.8 के शानदार औसत से विकेट पूरे किए हैं, जो कि 100 विकेट क्लब के सभी सदस्यों में सबसे अच्छा औसत है। पर्थ में उन्‍होंने जो रूट का डक पर आउट कर ये सब रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

जो रूट की ऑस्‍ट्रेलिया में फिर वही कहानी

बता दें कि इस टेस्ट से पहले सभी की नजरें जो रूट पर थीं। इंग्लैंड का यह टॉप बैटर पिछले एक साल से शानदार फॉर्म में है, फिर भी उनके शानदार करियर पर एक सबसे बड़ी कमी ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनानने की है। इस देश में उनका ओवरऑल क्रिकेट रिकॉर्ड उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड की तुलना में कुछ खास नहीं है और इस सीरीज को इस कहानी को सही करने का उनका मौका माना जा रहा था। इसके बजाय रूट की पहली पारी कुछ ही गेंदों तक चली।

स्टार्क तेज इनस्विंगर सही दिशा में मुड़ी और रूट के बल्‍ले का किनारा लेते हुए लाबुशाने के हाथों में चली गई। इस तरह इंग्लैंड का सबसे भरोसेमंद बल्‍लेबाज बिना कोई स्कोर किए चलता बना। यह वह शुरुआती झटका था, जिसका इंग्लैंड को सबसे ज्‍यादा डर था।

बेन स्‍टोक्‍स की योजना पर फिरा पानी

दिन की शुरुआत बेन स्टोक्स के लिए उम्मीद के साथ हुई थी, जिन्होंने पर्थ की सूखी पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने पिछले सभी पांच टेस्ट जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 साल का सूखा खत्म करने के इरादे से इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और कंपनी के साथ पूरी तरह से पेस अटैक के साथ उतरा और स्पिनर शोएब बशीर को बाहर रखा।

इंग्‍लैंड की आधी टीम पवेलियन लौटी

स्टार्क की शुरुआती तेजी ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। जैक क्रॉली (0) एक और अवे-सीमर का शिकार हुए, डकेट (21) भी स्‍टार्क का शिकार बने। जो रूट के बाद ओली पॉप 46 रन बनाकर कैमरन ग्रीन का शिकार बने। फिर लंच के बाद स्‍टार्क ने बेन स्‍टोक्‍स सिर्फ 6 रन पर बोल्‍ड करके इंग्लिश टीम को पांचवां झटका दिया। खबर लिखे जाने तक पहले दिन दूसरे सेशन में इंग्‍लैडं का स्‍कोर 7 विकेट के नुकसान पर 165 रन था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

21 Nov 2025 11:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng 1st Test: मिचेल स्टार्क ने एशेज में रचा इतिहास, पहले दिन ही हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 1st Innings Highlights: मिचेल स्टार्क की कहर बरपती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने, 172 पर हुई ढेर

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Pitch Report: आधे घंटे पहले मैच शुरू होने से तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, देर तक मिलेगी स्विंग, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

क्रिकेट

अश्विन के बाद भारत को मिल एक और खतरनाक ऑफ स्पिनर, यूट्यूब से सीखी गेंदबाजी, 5 मैचों में झटके 24 विकेट

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Weather Report: दूसरे टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन, जानें गुवाहाटी के मौसम का हाल

IND vs SA 2nd Test Weather Report
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.