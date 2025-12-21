ड्रेसिंग रूम में घुसते ही डैरेन सैमी पर होने लगी थप्पड़ों की बारिश, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

डैरेन सैमी (फोटो- वेस्टइंडीज क्रिकेट)
Daren Sammy Viral Video: वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और दो बार के टी20 वर्ल्डकप चैंपियन डैरेन सैमी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियों में देखा जा सकता है कि उनके सपोर्ट और टीम के खिलाड़ी ही उन पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। बता दें कि डैरेन सैमी ने 20 दिसंबर को अपना 42वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें जैसे ही सैमी ड्रेसिंग रूम में घुसते हैं, वहां मौजूद सपोर्ट स्टाफ और टीम के खिलाड़ी उन पर थप्पड़ों की बारिश करने लगते हैं।
सैमी ने वेस्टइंडीज को दो बार टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। वह ऐसा करना वाले दुनिया के पहले कप्तान हैं। सबसे पहले उन्होंने 2012 में वेस्टइंडीज को पहली बार चैंपियन बनाया था, उसके बाद 2016 में दूसरी बार खिताब दिलाया। फिलहाल वह बेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं।
2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सैमी ने वेस्टइंडीज के लिए 126 वनडे, 38 टेस्ट और 68 टी20 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 1,323 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक शतक शामिल है, जबकि वनडे में 1,871 और टी20 इंटरनेशनल में 587 रन बनाए। सैमी के नाम टेस्ट में 84, वनडे में 81 और टी20 में 44 विकेट दर्ज हैं। डेरेन सैमी का पूरा नाम डेरेन जूलियस गैरी सैमी है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सेंट लूसिया के पहले क्रिकेटर हैं। बाद में उन्हें वेस्टइंडीज का कप्तान बनाया गया।
सैमी ने आईपीएल में सिर्फ 22 मैच खेले हैं और दो टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। वह पंजाब किंग्स में भी शामिल हुए थे, लेकिन इस टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए। साल 2013 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने वाले सैमी ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जहां उनकी टीम क्वार्टरफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। इस दिग्गज ने आखिरी टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड इलेवन के लिए खेला। 15 सितंबर 2017 को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
