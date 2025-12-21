ड्रेसिंग रूम में घुसते ही डैरेन सैमी पर होने लगी थप्पड़ों की बारिश, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

Daren Sammy Viral Video: वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और दो बार के टी20 वर्ल्डकप चैंपियन डैरेन सैमी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियों में देखा जा सकता है कि उनके सपोर्ट और टीम के खिलाड़ी ही उन पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। बता दें कि डैरेन सैमी ने 20 दिसंबर को अपना 42वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें जैसे ही सैमी ड्रेसिंग रूम में घुसते हैं, वहां मौजूद सपोर्ट स्टाफ और टीम के खिलाड़ी उन पर थप्पड़ों की बारिश करने लगते हैं।