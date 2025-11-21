Patrika LogoSwitch to English

इंग्लैंड को 172 रन पर समेटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को नहीं हुआ फायदा, बेन स्टोक्स ने पलट दिया रूख

AUS vs ENG 1st Test Day 1 Highlights: पर्थ टेस्ट के पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 172 रन पर ढेर हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

Ben Stokes the Ashes Series 2025

बेन स्टोक्स (फोटो- IANS)

Ashes 2025-26, Perth Test Day 1 Highlights: शुक्रवार से शुरू हुई एशेज सीरीज 2025-26 का पहला दिन बेहद रोमांचक रहा। पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। इंग्लैंड को पहली पारी में 172 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम अभी भी अंग्रेजों से 49 रन पीछे है। दूसरे दिन अगर पिच थोड़ी सपाट हुई तो फिर इंग्लैंड बड़ी लीड ले सकती है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने सात विकेट चटकाए, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट झटके।

इंग्लैंड की शुरुआत रही खराब

इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की छठी गेंद पर इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा और जैक क्रॉली बिना खाता खोले आउट हो गए। इस वक्त इंग्लैंड की टीम का भी खाता नहीं खुला था। स्टार्क का कहर जारी रहा और इंग्लैंड ने 39 रन तक 3 विकेट गंवा दिए। तीनों विकेट स्टार्क ने झटके। इस दौरान जैक क्रॉली और जो रूट खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद ओली पोप और हैरी ब्रूक ने पारी संभाली और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। पोप 46 रन बनाकर कैमरन ग्रीन की गेंद पर आउट हुए। 115 रन के कुल स्कोर पर कप्तान बेन स्टोक्स आउट हो गए।

बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक के साथ पांचवें विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी की। इसके बाद ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच 45 रन की साझेदारी हुई। स्मिथ ने 22 गेंदों में 33 रन की तूफानी पारी खेली। हैरी ब्रूक ने अर्धशतक पूरा किया और 61 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का आखिरी विकेट मार्क वुड के रूप में गिरा, जो सिर्फ एक गेंद का सामना पाकर उसी पर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवर की गेंदबाजी की और 7 विकेट चटकाए। ब्रेंडन डॉगेट ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि एक विकेट कैमरन ग्रीन के नाम रहा।

जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 39 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी खाता खुलने से पहले ही विकेट गंवा दिया। जैक वेदरलैंड दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए। कप्तान स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने दूसरे विकेट के लिए 28 रन जोड़े। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा भी जल्दी पवेलियन लौट गए और मेजबान टीम ने 31 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए। ट्रेविस हेड ने ग्रीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की। एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए, जबकि ग्रीन ने 24 रन की पारी खेली। नाथन लायन 3 और ब्रेंडन डॉगेट बिना खाता खोले नाबाद रहे।

जो ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड को पहली पारी में 172 रन पर समेटने के बाद खुश हो रही थी, उस खुशी को बेन स्टोक्स ने चिंता में बदल दिया और 5 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया। अब मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी को जल्द से जल्द आउट करने और दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बनाने की होगी।

