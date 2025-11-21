इंग्लैंड को 172 रन पर समेटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को नहीं हुआ फायदा, बेन स्टोक्स ने पलट दिया रूख

इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की छठी गेंद पर इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा और जैक क्रॉली बिना खाता खोले आउट हो गए। इस वक्त इंग्लैंड की टीम का भी खाता नहीं खुला था। स्टार्क का कहर जारी रहा और इंग्लैंड ने 39 रन तक 3 विकेट गंवा दिए। तीनों विकेट स्टार्क ने झटके। इस दौरान जैक क्रॉली और जो रूट खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद ओली पोप और हैरी ब्रूक ने पारी संभाली और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। पोप 46 रन बनाकर कैमरन ग्रीन की गेंद पर आउट हुए। 115 रन के कुल स्कोर पर कप्तान बेन स्टोक्स आउट हो गए।