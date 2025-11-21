AUS vs ENG 1st Test Tea: इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी, चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में बनाए 15/1, स्टीव स्मिथ और लाबुशेन क्रीज़ पर

इंग्लैंड की 'बैजबॉल' रणनीति ने लुटिया डुबो दी। पर्थ की उछाल भरी पिच पर यह रणनीति आत्मघाती साबित हुई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। इंग्लैंड की टीम ने मुकाबले की छठी गेंद पर सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली का विकेट गंवा दिया। उस समय तक इंग्लैंड का खाता नहीं खुला था। यहां से ओली पोप ने बेन डकेट के साथ 34 गेंदों में 33 रन की साझेदारी की, लेकिन टेस्ट में टी20 अंदाज की बल्लेबाजी इस टीम को भारी पड़ी। बेन डकेट 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ देर बाद जो रूट (0) भी चलते बने।