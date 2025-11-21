AUS vs ENG 1st Test Tea: इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी, चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में बनाए 15/1, स्टीव स्मिथ और लाबुशेन क्रीज़ पर

इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाकी साधी हुई शुरुआत (Photo - EspnCricInfo)
Australia vs England, 1st Test Tea: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट खोकर 15 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया ने साधी हुई शुरुआत की है और पहले 10 ओवर में मात्र 15 रन बनाए हैं।
जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्रायडन कार्स की तिकड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि उन्हें पारी की शुरुआत में ही एक झटका लग गया है। डेब्यू कर रहे वेदराल्ड खाता खोले बिना आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने एल्बीडब्ल्यू आउट किया। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करना पड़ा था। नियमित सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को वेदराल्ड के साथ पारी की शुरुआत करने उतारना पड़ा। पर्थ की तेज़ और उछाल वाली पिच पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे हैं।
इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम मात्र 172 रन पर ऑलआउट हो गई। स्टार्क ने मात्र 12.5 ओवरों में 58 रन देकर सात विकेट लिए। यह पहली बार है जब स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में सात विकेट झटके हैं। यह उनके करियर का अबतक का सबसे अच्छा फिगर है।
इंग्लैंड की 'बैजबॉल' रणनीति ने लुटिया डुबो दी। पर्थ की उछाल भरी पिच पर यह रणनीति आत्मघाती साबित हुई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। इंग्लैंड की टीम ने मुकाबले की छठी गेंद पर सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली का विकेट गंवा दिया। उस समय तक इंग्लैंड का खाता नहीं खुला था। यहां से ओली पोप ने बेन डकेट के साथ 34 गेंदों में 33 रन की साझेदारी की, लेकिन टेस्ट में टी20 अंदाज की बल्लेबाजी इस टीम को भारी पड़ी। बेन डकेट 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ देर बाद जो रूट (0) भी चलते बने।
इंग्लैंड की टीम 39 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। ये तीनों ही विकेट मिचेल स्टार्क ने अपने नाम किए थे। यहां से ओली पोप ने हैरी ब्रूक के साथ चौथे विकेट के लिए 67 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ओली पोप 58 गेंदों में 4 चौकों के साथ 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
यहां से बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक के साथ पांचवें विकेट के लिए 21 रन जोड़े, जबकि जैमी स्मिथ ने ब्रूक के साथ 30 गेंदों में 45 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके। इस पारी में ब्रूक ने 61 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 52 रन बनाए, जबकि जेमी स्मिथ ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 4 मेडन ओवर निकाले। वहीं, ब्रेंडन डोगेट ने अपनी टेस्ट डेब्यू पारी में 2 विकेट हासिल किए। स्टार्क-डॉगेट के अलावा एक विकेट कैमरून ग्रीन को मिला।
