AUS vs ENG, 1st Test: ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त

इस दौरान ट्रैविस हेड ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक ठोका। ट्रेविस हेड ने 83 गेंदों में 16 चौकों और 4 छक्कों के साथ 123 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ साथी खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन का साथ देने के लिए आए और दोनों ने आसानी से टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 28.2 ओवर में 2 विकेट पर 205 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन ने दूसरी पारी में अर्द्धशतक (नाबाद 51 रन) ठोका। कप्तान स्टीव स्मिथ भी 2 रन बनाकर नाबाद रहे।