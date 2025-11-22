Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG, 1st Test: ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त

AUS vs ENG, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने दूसरी इनिंग में तेजतर्रार शतक ठोका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 22, 2025

Travis Head

ट्रेविस हेड, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- Cricket Australia @X)

AUS vs ENG, 1st Test in Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पहला मैच जीत लिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 132 के स्कोर पर ऑलआउट कर 40 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य दिया।

इंग्लैंड से मिले 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में ट्रेविस हेड और जेक वेदरल्ड बतौर ओपनर उतरे। हालांकि मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जेक वेदरल्ड 34 गेंदों में 3 चौकों के साथ 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का बखूबी सामना किया।

इस दौरान ट्रैविस हेड ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक ठोका। ट्रेविस हेड ने 83 गेंदों में 16 चौकों और 4 छक्कों के साथ 123 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ साथी खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन का साथ देने के लिए आए और दोनों ने आसानी से टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 28.2 ओवर में 2 विकेट पर 205 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन ने दूसरी पारी में अर्द्धशतक (नाबाद 51 रन) ठोका। कप्तान स्टीव स्मिथ भी 2 रन बनाकर नाबाद रहे।

ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट लिए

ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने मैच में सर्वाधिक 10 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3 विकेट झटके। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेंडन डॉगेट ने कुल 5 विकेट (2 & 3), स्कॉट बोलैंड ने कुल 4 विकेट (दूसरी पारी) और कैमरून ग्रीन ने कुल 1 विकेट (पहली पारी) लिया।

इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स और बेन स्टोक्स ने 5-5 विकेट चटकाए

इंग्लैंड के ब्रायडन कार्स ने मैच में कुल 5 विकेट (3 & 2) चटकाए। उनके अलावा बेन स्टोक्स ने पहली पारी में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहली पारी में 2 विकेट झटके, लेकिन दूसरी पारी में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

22 Nov 2025 04:23 pm

Published on:

22 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG, 1st Test: ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG: हार के बाद सदमे में बेन स्टोक्स, बताया ट्रेविस हेड ने कितने प्लान कर दिए ध्वस्त

Travis Head and Ben Stokes
क्रिकेट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में ही खत्म कर दिया मुकाबला, 104 साल बाद किया ऐसा कारनामा

Travis Head
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, एशेज इतिहास में जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

Travis Head
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Day 1: साउथ अफ्रीका के नाम रहा पहला सेशन, स्‍कोर 82/1, जानें पहले लंच की जगह क्यों हुआ टी ब्रेक

India vs South Africa 2nd Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

Aus vs Eng 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, इस सदी में दूसरी बार हुआ ऐसा

Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.