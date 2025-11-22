AUS vs ENG, 1st Test: ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त

ट्रेविस हेड, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- Cricket Australia @X)
AUS vs ENG, 1st Test in Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पहला मैच जीत लिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 132 के स्कोर पर ऑलआउट कर 40 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य दिया।
इंग्लैंड से मिले 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में ट्रेविस हेड और जेक वेदरल्ड बतौर ओपनर उतरे। हालांकि मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जेक वेदरल्ड 34 गेंदों में 3 चौकों के साथ 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का बखूबी सामना किया।
इस दौरान ट्रैविस हेड ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक ठोका। ट्रेविस हेड ने 83 गेंदों में 16 चौकों और 4 छक्कों के साथ 123 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ साथी खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन का साथ देने के लिए आए और दोनों ने आसानी से टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 28.2 ओवर में 2 विकेट पर 205 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन ने दूसरी पारी में अर्द्धशतक (नाबाद 51 रन) ठोका। कप्तान स्टीव स्मिथ भी 2 रन बनाकर नाबाद रहे।
ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने मैच में सर्वाधिक 10 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3 विकेट झटके। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेंडन डॉगेट ने कुल 5 विकेट (2 & 3), स्कॉट बोलैंड ने कुल 4 विकेट (दूसरी पारी) और कैमरून ग्रीन ने कुल 1 विकेट (पहली पारी) लिया।
इंग्लैंड के ब्रायडन कार्स ने मैच में कुल 5 विकेट (3 & 2) चटकाए। उनके अलावा बेन स्टोक्स ने पहली पारी में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहली पारी में 2 विकेट झटके, लेकिन दूसरी पारी में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।
