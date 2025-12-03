Patrika LogoSwitch to English

AUS vs ENG 2nd Test: क्या पहली बार पांच दिन तक चलेगा डे-नाइट टेस्ट? पढ़ें गाबा की पिच का हाल

एशेज का दूसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाना है। दूनिया में सबसे ज्यादा उछाल इसी पिच पर मिलता है। पिच पर घास रखी गई है, जो तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। यहां उछाल के साथ लेटरल मूवमेंट भी मिलेगा।

2 min read
Google source verification

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 03, 2025

गाबा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया कोई बदलाव (Photo - EspncricInfo)

Australia vs England, 2nd test, Gabba Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा मुक़ाबला 4 दिसंबर यानि गुरुवार से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाना है। इंग्लैंड पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से मिली 8 विकेट से शर्मनाक हार का बदला लेने उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच सिर्फ दो दिन में ही अपने नाम कर दिया था। अब सीरीज का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहे जाने वाले मैदान गाबा पर होने वाला है।

इस मैच में भी इंग्लैंड की राह मुश्किल नजर आ रही है। 1986 के बाद से इस मैदान पर खेले गए 9 मुकाबलों में से इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीत पाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। गाबा की पिच पर उछाल सबसे अधिक होता है। इस बार यह एक डे-नाइट मैच है, जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। फ्लडलाइट्स के नीचे पिंक बॉल में मूवमेंट और भी ज्यादा होता है, जो बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकता है। आज तक के सभी पिंक बॉल टेस्ट में कोई नतीजा निकला ही है, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं रहा है।

गाबा पिच रिपोर्ट

ब्रिस्बेन के गाबा में गेंदबाजों को पेस और बाउंस मिलता है, जो बल्लेबाजों को तंग कर सकता है। गेंद को अच्छा बाउंस और लेटरल मूवमेंट भी मिलता है। पिच की शुरुआती तस्वीरों में यह नजर आ रहा है कि पिच पर घास रहने वाली है, जो तेज गेंदबाजों को और भी मदद करेगी। दूसरे और तीसरे दिन दोपहर में बल्लेबाजी के लिए पिच थोड़ी सी आसान रह सकती है। लेकिन रात के समय में गेंदबाजों को अच्छा पेस और कैरी मिलेगा, जो बल्लेबाजों को मुश्किल में डालेगा।

कैसा रहेगा मौसम

गाबा में खेले जाने वाले दूसरे मैच में मौसम पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। दिसंबर में यहां बारिश की संभावना रहती है। पिछले साल यहां खेला गया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का मैच भी बारिश के कारण धुल गया था। इस मैच के पहले तीन दिन तक बारिश की संभावना नहीं है। तापमान भी 30 डिग्री के आसपास रहने वाला है। वेदर फोरकास्ट के अनुसार चौथे और पांचवें दिन बादल बने रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। चौथे दिन बादलों के साथ तूफान आने की संभावना है और पांचवें दिन तूफान के साथ हल्की बारिश भी आ सकती है।

03 Dec 2025 11:54 am

