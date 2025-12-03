AUS vs ENG 2nd Test: क्या पहली बार पांच दिन तक चलेगा डे-नाइट टेस्ट? पढ़ें गाबा की पिच का हाल

इस मैच में भी इंग्लैंड की राह मुश्किल नजर आ रही है। 1986 के बाद से इस मैदान पर खेले गए 9 मुकाबलों में से इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीत पाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। गाबा की पिच पर उछाल सबसे अधिक होता है। इस बार यह एक डे-नाइट मैच है, जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। फ्लडलाइट्स के नीचे पिंक बॉल में मूवमेंट और भी ज्यादा होता है, जो बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकता है। आज तक के सभी पिंक बॉल टेस्ट में कोई नतीजा निकला ही है, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं रहा है।