IND vs SA: विराट कोहली का यू-टर्न, रांची में शतक लगाने के बाद दिया था यह बयान, अब बदला फैसला

पहले खबरें थीं कि कोहली ने घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने इस फैसले से यू-टर्न लेते हुए कन्फर्म किया कि वे 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 03, 2025

Virat Kohli

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को सूचित किया है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए उपलब्ध हैं। यह फैसला तब आया है जब कोहली बीसीसीआई के निर्देशों से अलग रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे थे। बोर्ड ने नवंबर में कोहली और रोहित शर्मा, दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को कहा था ताकि वे भारतीय टीम में चयन के योग्य बने रहें।

DDCA के सचिव ने की कोहली के खेलने की पुष्टि

द इंडियन एक्सप्रेस से बात जारते हुए डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा, "विराट कोहली ने आज डीडीसीए को पुष्टि की कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। उन्हें अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि उनमें अभी भी खेल के प्रति वही जुनून है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी हालिया शतकीय पारी दिखाती है कि वह अब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका घरेलू टूर्नामेंट में खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा होगा।" बता दें दिल्ली की टीम 24 दिसंबर को अलूर में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपने अभियान का आगाज़ करेगी।

रांची वनडे के बाद कोहली ने किया था ये बयान

रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 135 रन की जोरदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद कोहली ने कहा था कि वे कभी भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलकर तैयारी करने में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था, "मैं कभी भी बहुत ज़्यादा तैयारी में विश्वास नहीं करता, मेरा सारा क्रिकेट मानसिक रहा है। जब तक मैं मानसिक रूप से अच्छा महसूस करता हूं, मैं खेल सकता हूं।"

कोहली ने लिया यू-टर्न

अखबार के एक सूत्र ने बताया कि कोहली की यह टिप्पणी बीसीसीआई को पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब वह इससे यू-टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट संघ को सूचित कर दिया था कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन कोहली ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया था। वह वनडे में लगातार रन बना रहे थे, उनका मानना था कि उन्हें अतिरिक्त मैच खेलने की आवश्यकता नहीं है।

रविवार को कोहली ने कहा था, "मैंने करीब 300 वनडे मैच खेले हैं और पिछले 15–16 सालों में बहुत क्रिकेट खेली है। अगर आप नेट्स में डेढ़-दो घंटे बिना रुके बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, तो आप सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब फॉर्म में गिरावट आती है तो खिलाड़ी मैच खेलना चाहता है ताकि फॉर्म वापस आए।"

कोहली का मानना है कि शारीरिक फिटनेस, गेंद को अच्छे से टाइम करना और मानसिक रूप से तैयार रहना ही उनके लिए सबसे ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा, "जब तक आप गेंद को अच्छे से खेल रहे हैं और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे अनुभव के साथ इस स्टेज पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं फिट रहूं, मानसिक रूप से तैयार रहूं और खेल को लेकर उत्साहित रहूं। बाकी सब अपने आप हो जाएगा।”

37 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर काफ़ी अटकलें थीं, क्योंकि अगला 50 ओवर का विश्व कप 2027 में है। लेकिन पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने के बाद दोनों खिलाड़ी फिर से रन बनाते हुए दिखाई दिए हैं। पर्थ और एडिलेड में लगातार दो शून्य पर आउट होने के बाद कोहली ने तीसरे वनडे में 74 रन बनाए और फिर रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं रोहित के स्कोर 8, 73, नाबाद 121 और 57 रहे।

