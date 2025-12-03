IND vs SA: विराट कोहली का यू-टर्न, रांची में शतक लगाने के बाद दिया था यह बयान, अब बदला फैसला

द इंडियन एक्सप्रेस से बात जारते हुए डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा, "विराट कोहली ने आज डीडीसीए को पुष्टि की कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। उन्हें अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि उनमें अभी भी खेल के प्रति वही जुनून है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी हालिया शतकीय पारी दिखाती है कि वह अब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका घरेलू टूर्नामेंट में खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा होगा।" बता दें दिल्ली की टीम 24 दिसंबर को अलूर में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपने अभियान का आगाज़ करेगी।