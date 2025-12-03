IND vs SA: लो- स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, तेज गेंदबाजों को मिलेगा फायदा, पढ़ें रायपुर की पिच का हाल

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Photo - BCCI/X)
India Vs South Africa 2nd ODI Raipur Pitch Report: भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला आज खेला जाएगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें बराबरी पर होंगी।
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में अबतक सिर्फ एक मुक़ाबला खेला गया है। यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन साल पहले खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने कीवी टीम को 108 पर ढेर कर दिया था। नई गेंद से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने कहर ढा दिया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। मैदान की बाउंड्री बेहद लंबी हैं, ऐसे में बड़े शॉट आसानी से नहीं लगेंगे और खिलाड़ियों को दौड़ कर रन लेने होंगे।
मैच के दौरान रायपुर का मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो शाम होते-होते 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। बुधवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि बादल लगभग 39% तक छाए रहेंगे। हालांकि, भारत के कई हिस्सों की तरह, यहां भी AQI खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है।
दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।
भारत - केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर),यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
दक्षिण अफ्रीका - टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन
