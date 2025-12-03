IND vs SA: लो- स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, तेज गेंदबाजों को मिलेगा फायदा, पढ़ें रायपुर की पिच का हाल

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में अबतक सिर्फ एक मुक़ाबला खेला गया है। यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन साल पहले खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने कीवी टीम को 108 पर ढेर कर दिया था। नई गेंद से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने कहर ढा दिया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। मैदान की बाउंड्री बेहद लंबी हैं, ऐसे में बड़े शॉट आसानी से नहीं लगेंगे और खिलाड़ियों को दौड़ कर रन लेने होंगे।