Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: लो- स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, तेज गेंदबाजों को मिलेगा फायदा, पढ़ें रायपुर की पिच का हाल

IND vs SA: रायपुर का मैदान भारत का तीसरा सबसे बड़ा मैदान है। ऐसे में यहां बाउंड्री लगाना आसान नहीं होता। पिच स्पिनरों की तुलना में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 03, 2025

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Photo - BCCI/X)

India Vs South Africa 2nd ODI Raipur Pitch Report: भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला आज खेला जाएगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें बराबरी पर होंगी।

कैसी होगी रायपुर की पिच

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में अबतक सिर्फ एक मुक़ाबला खेला गया है। यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन साल पहले खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने कीवी टीम को 108 पर ढेर कर दिया था। नई गेंद से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने कहर ढा दिया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। मैदान की बाउंड्री बेहद लंबी हैं, ऐसे में बड़े शॉट आसानी से नहीं लगेंगे और खिलाड़ियों को दौड़ कर रन लेने होंगे।

रायपुर का मौसम और वायु गुणवत्ता

मैच के दौरान रायपुर का मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो शाम होते-होते 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। बुधवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि बादल लगभग 39% तक छाए रहेंगे। हालांकि, भारत के कई हिस्सों की तरह, यहां भी AQI खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है।

कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह मैच

दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

भारत - केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर),यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका - टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन

ये भी पढ़ें

SMAT 2025: वैभव सूर्यवंशी का शतक नहीं आया बिहार के काम, पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी ने छीन लिया मैच
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

03 Dec 2025 08:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: लो- स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, तेज गेंदबाजों को मिलेगा फायदा, पढ़ें रायपुर की पिच का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट

IND vs SA: विराट कोहली का यू-टर्न, रांची में शतक लगाने के बाद दिया था यह बयान, अब बदला फैसला

Virat Kohli
क्रिकेट

भारतीय टी20 टीम में हार्दिक पंड्या समेत इन प्‍लेयर्स की वापसी तय! जानें कब होगी टीम की घोषणा

Team India T20I Squad
क्रिकेट

कोहली- गंभीर के बीच बढ़ा ड्रेसिंग रूम विवाद! BCCI ने इस खिलाड़ी को दी बवाल खत्म करने की जिम्मेदारी

IND vs SA ODI series
क्रिकेट

रोहित-विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेले तो हमारे पास होगा खिताब जीतने का मौका, पड़ोसी देश के स्टार खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.