क्रिकेट

SMAT 2025: वैभव सूर्यवंशी का शतक नहीं आया बिहार के काम, पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी ने छीन लिया मैच

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलिट ग्रुप B के एक मुकाबले में महाराष्ट्र ने बिहार को 3 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ा, लेकिन वह टीम के काम नहीं आया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 02, 2025

Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- Rajasthan Royals)

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ दिया। ऐसा करने वाले वह इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में महाराष्ट्र के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंदों में 108 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके शतक की बदौलत बिहार ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। 177 रन के लक्ष्य को महाराष्ट्र ने 19.1 ओवर में 7 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

इस मुकाबले में महाराष्ट्र के कप्तान पृथ्वी शॉ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बिहार की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 31 रन पर 2 विकेट गिर गए। इसके बाद आकाश राज के साथ मिलकर पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आकाश के आउट होने के बाद आयुष लोहारुका ने सूर्यवंशी का साथ दिया। सूर्यवंशी ने शतक जड़ दिया और टीम को 176 रन तक पहुंचा दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 14 साल और 23 दिन की उम्र में आईपीएल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर शतक लगाकर इतिहास रचा था। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक लगाया था। यह किसी भारतीय की आईपीएल की सबसे तेज सेंचुरी थी और क्रिस गेल के बाद ओवरऑल लीग की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी।

शॉ ने 30 गेंदों में ठोके 66 रन

महाराष्ट्र की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और अर्शिन कुलकर्णी दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। 7वें ओवर में मंदार भंडारी 11 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान पृथ्वी शॉ ने 30 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 66 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीत लिया। शॉ के अलावा नीरज जोशी ने 30, रंजीत निकम ने 27 और निखिल ने 22 रन बनाए। पृथ्वी शॉ को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

