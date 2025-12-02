SMAT 2025: वैभव सूर्यवंशी का शतक नहीं आया बिहार के काम, पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी ने छीन लिया मैच

महाराष्ट्र की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और अर्शिन कुलकर्णी दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। 7वें ओवर में मंदार भंडारी 11 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान पृथ्वी शॉ ने 30 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 66 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीत लिया। शॉ के अलावा नीरज जोशी ने 30, रंजीत निकम ने 27 और निखिल ने 22 रन बनाए। पृथ्वी शॉ को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।