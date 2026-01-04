4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aus vs Eng 5th Test: बारिश से धुला आधे दिन का खेल, इंग्‍लैंड पहले दिन स्‍टंप तक 211/3, रूट-ब्रूक ने ठोक डाले अर्धशतक

Aus vs Eng 5th Test Day 1 Highlights: मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ इंग्‍लैंड ने पांचवें एशेज टेस्‍ट में पहले दिन स्‍टंप तक तीन विकेट के नुकसान पर 211 रन बना लिए हैं। पहले दिन खराब रोशनी और बारिश के चलते सिर्फ 45 ओवर ही फेंके जा सके। जो रूट 72 तो हैरी ब्रूक 78 रन पर नाबाद हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 04, 2026

Aus vs Eng 5th Test Day 1 Highlights

बारिश के चलते पवेलियन लौटत हैरी ब्रूक और जो रूट। (फोटो सोर्स: एक्‍स@espncricinfo)

Aus vs Eng 5th Test Day 1 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज 2025-26 का आखिरी और पांचवां टेस्‍ट सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन डकेट, क्रॉली और बेथेल कुछ खास नहीं कर पाए और टीम ने 57 के स्‍कोर पर ही तीन विकेट गंवा दिए। फिर रूट के साथ ब्रूक आए और दोनों ने मिलकर पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक नाबाद 154 रन पार्टनरशिप करते हुए इंग्‍लैंड के स्‍कोर को 45 ओवर में 211 तक पहुंचा दिया। ये दोनों स्‍टार खिलाड़ी काफी अच्‍छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन टी के बाद बारिश और खराब रोशनी के चलते खेल नहीं हो पाया और आखिरकार अंपायरों को पहले दिन का खेल खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी। जो रूट 72 तो हैरी ब्रूक 78 रन पर नाबाद हैं।

अपडेट जारी...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

04 Jan 2026 12:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng 5th Test: बारिश से धुला आधे दिन का खेल, इंग्‍लैंड पहले दिन स्‍टंप तक 211/3, रूट-ब्रूक ने ठोक डाले अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया टीम का ऐलान

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

सिडनी टेस्‍ट में बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद को खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Aus vs Eng 5th Test
क्रिकेट

मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश का पलटवार, आईपीएल का प्रसारण रोकने की तैयारी

Mustafizur Rahman row
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर, सूर्या और शिवम दुबे एक साथ खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच, नोट कर लीजिये तारीखें

VHT 2025-26
क्रिकेट

IPL से निकाले जाने के बाद आ गया बांग्‍लादेशी क्रिकेटर रहमान का जवाब

Mustafizur Rahman first reaction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.