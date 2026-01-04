Aus vs Eng 5th Test Day 1 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज 2025-26 का आखिरी और पांचवां टेस्‍ट सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन डकेट, क्रॉली और बेथेल कुछ खास नहीं कर पाए और टीम ने 57 के स्‍कोर पर ही तीन विकेट गंवा दिए। फिर रूट के साथ ब्रूक आए और दोनों ने मिलकर पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक नाबाद 154 रन पार्टनरशिप करते हुए इंग्‍लैंड के स्‍कोर को 45 ओवर में 211 तक पहुंचा दिया। ये दोनों स्‍टार खिलाड़ी काफी अच्‍छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन टी के बाद बारिश और खराब रोशनी के चलते खेल नहीं हो पाया और आखिरकार अंपायरों को पहले दिन का खेल खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी। जो रूट 72 तो हैरी ब्रूक 78 रन पर नाबाद हैं।