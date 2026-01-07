7 जनवरी 2026,

बुधवार

Aus vs Eng: सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को बड़ा झटका, चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स ने लंगड़ाते हुए छोड़ा मैदान

Aus vs Eng 5th Test Day 4 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्‍ट में संघर्ष कर रही इंग्‍लैंड की टीम को चौथे दिन बड़ा झटका लगा है। कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स के दाहिने एडक्टर मसल में चोट लगी है, जिस वजह से उन्‍हें मैदान छोड़ना पड़ा है।

भारत

image

lokesh verma

Jan 07, 2026

Aus vs Eng 5th Test Day 4 Highlights

चोट के चलते मैदान से बाहर जाते बेन स्‍टोक्‍स। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

Aus vs Eng 5th Test Day 4 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी एशेज टेस्‍ट में इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन सुबह के सेशन में कप्‍तान बेन स्टोक्स चोटिल हो गए और उन्‍होंने लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी अपना 28वां ओवर फेंक रहे स्‍टोक्‍स ने चौथी गेंद फेंकने के बाद अपनी जांघ पकड़ ली। वह धीरे-धीरे चल रहे थे और फिर आखिरकार मैदान से बाहर चले गए। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पुष्टि की है कि उनके दाहिने एडक्टर मसल में खिंचाव हुआ है। उनकी जांच की जा रही है।

संघर्ष करती नजर आ रही इंग्‍लैंड

पहली पारी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से पीछे है और सीरीज में पहले से ही 3-1 से पीछे है, ऐसे में इंग्लैंड टीम अपने कप्तान की फिटनेस को लेकर चिंतित होगी, क्योंकि वह टेस्ट बचाने की कोशिश रही है। फिलहाल इंग्‍लैंड की टीम दूसरी पारी में तीन विकेट गंवाकर संघर्ष करती नजर आ रही है।

इंग्‍लैंड के कई खिलाड़ी एशेज में हुए चोटिल

अब देखने वाली बात ये होगी कि स्‍टोक्‍स की चोट कितनी गंभीर है? क्‍या वे बल्‍लेबाजी या फिर ऑस्‍ट्रेलिया की दूसरी पारी में गेंदबाजी कर पाएंगे। इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरा चोटों से प्रभावित रहा है। मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर क्रमशः ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट के बाद एशेज से बाहर हो गए थे, जबकि गस एटकिंसन को मेलबर्न में हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, जिससे वह सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए थे।

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

07 Jan 2026 09:41 am

Published on:

07 Jan 2026 09:40 am

Aus vs Eng: सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को बड़ा झटका, चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स ने लंगड़ाते हुए छोड़ा मैदान

