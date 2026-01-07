Aus vs Eng: सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को बड़ा झटका, चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स ने लंगड़ाते हुए छोड़ा मैदान

Aus vs Eng 5th Test Day 4 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी एशेज टेस्‍ट में इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन सुबह के सेशन में कप्‍तान बेन स्टोक्स चोटिल हो गए और उन्‍होंने लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी अपना 28वां ओवर फेंक रहे स्‍टोक्‍स ने चौथी गेंद फेंकने के बाद अपनी जांघ पकड़ ली। वह धीरे-धीरे चल रहे थे और फिर आखिरकार मैदान से बाहर चले गए। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पुष्टि की है कि उनके दाहिने एडक्टर मसल में खिंचाव हुआ है। उनकी जांच की जा रही है।