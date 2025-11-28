AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने गाबा टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, नहीं हुई कमिंस-हेजलवुड की वापसी, देखें स्क्वाड

गाबा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया कोई बदलाव (Photo - EspncricInfo)
Australia vs England 2nd test, Ashes 2025: ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अपने दो प्रमुख तेज गेंदबाजों कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुज के बिना खेलने उतरी थी। कमिंस की अनुपस्थिती में स्टीव स्मिथ ने टीम की कमान संभाली थी। दोनों के ही दूसरे मैच से पहले फिट होने की आशंका थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच से पहले अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।
गाबा में 4 दिसंबर को खेले जाने वाले डे- नाइट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। इस स्क्वॉड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलियन टीम इस मैच में भी पैट कमिंस और जोश हेजलवुज के बिना खेलेगी। स्टीव स्मिथ इस मैच में भी कप्तानी करेंगे। दोनों गेंदबाजों को नेट्स में गेंदबाजी करते हुए देखा गया था लेकिन दूसरे मैच से पहले उन्हें फिट घोषित नहीं किया गया है।
पहले मैच में फिल्डिंग के दौरान सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के गर्दन में भी चोट लग गई थी। इसके कारण पहली पारी में लाबुशेन और दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की थी। हेड ने मात्र 83 गेंदों में 123 रन की तेज- तर्रार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब अगर ख्वाजा फिट नहीं होते है, तो हेड से पारी की शुरुआत करवाकर ऑलराउंड़ ब्यू वेबस्टर को मौका दिया जा सकता है।
पहले मैच में करारी हार झेलने के बाद अब इंग्लिश टीम गाबा के डे- नाइट टेस्ट में कमबैक करना चाहेगी। पहले मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खासा निरास किया था। सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली दोनों ही पारियों में बिना खाता खोले ही पहले ही ओवर में पैवेलियन लौट गए। वहीं इंग्लैंड की दोनों ही पारियों में केवल एक ही अर्द्धशतक लगा। टीम की रीढ़ की हड्डी जो रूट भी दोनों पारियों में दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। इंग्लैंड अब दूसरे मैच में जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी करना चाहेगा।
दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर
