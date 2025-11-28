AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने गाबा टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान, नहीं हुई कमिंस-हेजलवुड की वापसी, देखें स्क्वाड

Australia vs England 2nd test, Ashes 2025: ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अपने दो प्रमुख तेज गेंदबाजों कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुज के बिना खेलने उतरी थी। कमिंस की अनुपस्थिती में स्टीव स्मिथ ने टीम की कमान संभाली थी। दोनों के ही दूसरे मैच से पहले फिट होने की आशंका थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच से पहले अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।