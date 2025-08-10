10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पिछली 19 पारियों ने नहीं लगा एक भी शतक, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार ये बल्लेबाज

लाबुशेन इस महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हैं। उसके बाद वह शेफील्ड शील्ड में क्वींसलैंड के लिए खेल सकते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 10, 2025

ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन अर्धशतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)
ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन अर्धशतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं दी गई थी। लाबुशेन एशेज के लिए टीम में वापसी करना और दमदार कर आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते हैं। लाबुशेन बतौर ओपनर भी खेलने को तैयार हैं। पिछले 10 टेस्ट की 19 पारियों में एक भी शतक लगाने में नाकाम रहे लाबुशेन को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं दी गई थी। उनकी जगह कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल किया गया था और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। ग्रीन टेस्ट फॉर्मेट में प्रभावित नहीं कर पाए थे।

इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की उम्मीद

द ऑस्ट्रेलियन से बात करते हुए लाबुशेन ने कहा, "यह मुश्किल था। आप कभी भी टीम से बाहर नहीं होना चाहते। तीन या चार साल तक मेरा औसत लगभग 60 का रहा, लेकिन पिछले एक-दो साल से मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं एशेज में श्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करूं, इसके बारे में सोच रहा हूं।"

ये भी पढ़ें

10 वनडे के बाद इस क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, 2021 से नहीं मिली रही थी टीम में जगह
क्रिकेट
new zealand Thamsyn Newton retires from International Cricket

उन्होंने कहा, "करियर में एक बार ऐसा निर्णायक मोड़ जरूर आता है, जब हमें संदेह करने वालों को गलत साबित करना होता है। टीम से बाहर होने के बाद मुझे भी खाली समय में इस तरह के विचार आए। मैं भी अपनी वापसी से संदेह करने वालों को गलत साबित करना चाहता हूं।" लाबुशेन ने कहा कि मैंने पूरे करियर में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है। लेकिन, मौजूदा समय में कोई भी विकल्प नहीं है। मुझे बतौर ओपनर भी टीम का हिस्सा बनाया जाता है, तो मुझे बेहद खुशी होगी।

7 साल में खेले 58 टेस्ट

लाबुशेन इस महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हैं। उसके बाद वह शेफील्ड शील्ड में क्वींसलैंड के लिए खेल सकते हैं। दोनों मौकों पर उनके पास चयनकर्ताओं को एशेज के लिए प्रभावित करने का मौका होगा। लाबुशेन आखिरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बतौर ओपनर खेले थे। दोनों पारियों में वह 17 और 22 रन बना सके थे। 2018 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 31 साल के लाबुशेन ने 58 मैचों की 104 पारियों में 11 शतक, जिसमें 2 दोहरे शतक हैं, और 23 अर्धशतक की मदद से 4,435 रन बनाए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

10 Aug 2025 02:01 pm

Published on:

10 Aug 2025 02:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पिछली 19 पारियों ने नहीं लगा एक भी शतक, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार ये बल्लेबाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.