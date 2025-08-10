पिछली 19 पारियों ने नहीं लगा एक भी शतक, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार ये बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं दी गई थी। लाबुशेन एशेज के लिए टीम में वापसी करना और दमदार कर आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते हैं। लाबुशेन बतौर ओपनर भी खेलने को तैयार हैं। पिछले 10 टेस्ट की 19 पारियों में एक भी शतक लगाने में नाकाम रहे लाबुशेन को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं दी गई थी। उनकी जगह कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल किया गया था और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। ग्रीन टेस्ट फॉर्मेट में प्रभावित नहीं कर पाए थे।