AUS vs IND 3rd Test Live Streaming: गाबा में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें लाइव

AUS vs IND 3rd Test Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का तीसरा मुकाबला गाबा में खेला जाएगा। जानें भारत में कब से यह मैच लाइव देख सकते हैं।

Dec 13, 2024

AUS vs IND 3rd Test Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 (Border Gavaskar Trophy 2024-25) का तीसरा मुकाबला गाबा (The Gabba) में खेला जाएगा। एडिलेड में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के 1-1 से बराबर होने के बाद यह सीरीज़ फिर से वहीं है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। गाबा टेस्ट का परिणाम इस सीरीज़ के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जिसके लिए दोनों टीमें कमर कस कर तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट भले ही जीत लिया हो, लेकिन उनके लिए शीर्षक्रम का फ़ॉर्म अभी भी चिंता का विषय है। दूसरी ओर इस मामले में भारतीय टीम का हाल ज्यादा बुरा है। ऐसे में यह मुकाबला रोमांचक होने का दावा करता है।