Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम ने तीन बदलाव किए हैं संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 02, 2025

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 होबार्ट में खेला जा रहा है (Photo Credit - BCCI@X)

India vs Australia 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुक़ाबला खेला जा रहा है। होबार्ट के बेलेरीव ओवल में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज का दूसरा मुक़ाबला जीत चुका है और 1-0 से आगे है। ऐसे में आहार वह इस मुक़ाबले को भी जीत लेता है तो यहां से किसी भी हाल में सीरीज नहीं हारेगा।

दोनों टीमों ने किए ये बदलाव -

भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जीतेश शर्मा को मौका मिला है। इसके अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की जगह शॉन एबॉट को मौका दिया है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। वहीं दूसरे मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चार विकेट से हराया था। ऐसे में भारत को अगर सीरीज में बराबरी करनी है तो यह मुक़ाबला हर हाल में जीतना होगा।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। 

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, शॉन एबॉट।

ये भी पढ़ें

सुपर फ्लॉप शुभमन गिल! पिछले 9 टी20 मैचों में 170 रन भी नहीं बना सके, बल्ले से नहीं आया कोई अर्धशतक
क्रिकेट
Team India preparation for Asia Cup 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 01:23 pm

Published on:

02 Nov 2025 01:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

INDW vs SAW: बारिश की वजह शुरू नहीं हुआ वूमेंस वर्ल्डकप का फाइनल, जानें कितने बजे खेला जाएगा मैच

IND W vs SA W CWC 2025 Final Free Live Telecast
क्रिकेट

IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट

केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

New Zealand announce T20i Squad
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.