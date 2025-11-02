AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 होबार्ट में खेला जा रहा है (Photo Credit - BCCI@X)
India vs Australia 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुक़ाबला खेला जा रहा है। होबार्ट के बेलेरीव ओवल में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज का दूसरा मुक़ाबला जीत चुका है और 1-0 से आगे है। ऐसे में आहार वह इस मुक़ाबले को भी जीत लेता है तो यहां से किसी भी हाल में सीरीज नहीं हारेगा।
भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जीतेश शर्मा को मौका मिला है। इसके अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की जगह शॉन एबॉट को मौका दिया है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। वहीं दूसरे मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चार विकेट से हराया था। ऐसे में भारत को अगर सीरीज में बराबरी करनी है तो यह मुक़ाबला हर हाल में जीतना होगा।
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, शॉन एबॉट।
