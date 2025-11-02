AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जीतेश शर्मा को मौका मिला है। इसके अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की जगह शॉन एबॉट को मौका दिया है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। वहीं दूसरे मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चार विकेट से हराया था। ऐसे में भारत को अगर सीरीज में बराबरी करनी है तो यह मुक़ाबला हर हाल में जीतना होगा।