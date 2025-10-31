सुपर फ्लॉप शुभमन गिल! पिछले 9 टी20 मैचों में 170 रन भी नहीं बना सके, बल्ले से नहीं आया कोई अर्धशतक

शुभमन गिल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shubman Gill, India vs Australia 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं।
मैच के तीसरे ओवर में ही गिल आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंद पर उन्होंने कप्तान मिशेल मार्श को आसान कैच थमा दिया। गिल ने 10 गेंदों में मात्र 5 रन बनाए। उन पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि वे फ्लैट विकेटों पर तो रन बनाते हैं, लेकिन जब पिच से गेंदबाजों को मदद मिलती है और गेंद स्विंग या सीम करती है, तो उनका बल्ला शांत हो जाता है।
पिछले मैच में कैनबरा में बारिश के कारण पिच काफी फ्लैट हो गई थी, जहां गिल ने नाबाद 37 रन बनाए। हालांकि बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया और वे साल का अपना पहला अर्धशतक बनाने से चूक गए। चयनकर्ताओं ने एशिया कप से ठीक पहले गिल को अचानक टी20 टीम में शामिल किया और उन्हें उपकप्तान भी बना दिया, जिसके कारण विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को अपनी ओपनिंग पोजीशन गंवानी पड़ी।
टी20 टीम में वापसी के बाद गिल लगागर संघर्ष कर रहे हैं और अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। 2025 में उन्होंने अबतक 9 मैच में 24.14 की मामूली औसत से कुल 169 रन बनाए हैं। वे इस साल अबतक एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।
एशिया कप में भी गिल ने निराश किया। टूर्नामेंट में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन ओपनर के रूप में उतरे गिल का प्रदर्शन खास नहीं रहा। उन्होंने केवल एक मैच में अच्छी पारी खेली, बाकी पूरे टूर्नामेंट में वे फ्लॉप साबित हुए। उनके टी20 करियर पर नज़र डाली जाये तो यहां भी उनके आंकड़े बेहद मामूली हैं।
गिल ने अबतक 30 मैचों की 30 पारियों में 28.73 की औसत से 747 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं। गिल का करियर स्ट्राइक रेट भी बेहद कम है। सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद वे सिर्फ 141.20 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग