सुपर फ्लॉप शुभमन गिल! पिछले 9 टी20 मैचों में 170 रन भी नहीं बना सके, बल्ले से नहीं आया कोई अर्धशतक

मैच के तीसरे ओवर में ही गिल आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंद पर उन्होंने कप्तान मिशेल मार्श को आसान कैच थमा दिया। गिल ने 10 गेंदों में मात्र 5 रन बनाए। उन पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि वे फ्लैट विकेटों पर तो रन बनाते हैं, लेकिन जब पिच से गेंदबाजों को मदद मिलती है और गेंद स्विंग या सीम करती है, तो उनका बल्ला शांत हो जाता है।