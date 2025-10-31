Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस दिग्गज की हुई टीम में वापसी, देखें प्लेइंग 11

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीत सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 31, 2025

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मेलबर्न में खेला जा रहा है (Photo Credit - BCCI@X)

India vs Australia 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला आज खेला जा रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

ऑस्ट्रेलिया ने किया ये बदलाव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि वे पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब इस मैच में भी रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। जोस फिलिप कि जगह मैथ्यू शॉर्ट को जगह मिली है।

हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 33 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा। टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 11 मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहे। शेष 2 मैच बेनतीजा रहे। कंगारू सरजमीं पर भारत ने कभी भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है।

यहां देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनैमैन, जोश हेजलवुड।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Oct 2025 01:24 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस दिग्गज की हुई टीम में वापसी, देखें प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS: बेहद मजबूत है मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं इन टीमों को भी दी है पटखनी

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा, कहा – भारत ही जीतेगा महिला वर्ल्ड कप खिताब

क्रिकेट

महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज हुआ 300 से ज्यादा स्कोर, देखें कब -कब हुआ ऐसा

क्रिकेट

IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

India vs Australia 2nd T20
क्रिकेट

रन चेज से 5 मिनट पहले कोच के इस फैसले ने पलट दिया मैच, कुछ इस तरह भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.