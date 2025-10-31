IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस दिग्गज की हुई टीम में वापसी, देखें प्लेइंग 11

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि वे पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब इस मैच में भी रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। जोस फिलिप कि जगह मैथ्यू शॉर्ट को जगह मिली है।