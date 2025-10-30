Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 2nd T20i Pitch Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में कहर बरपाएंगे गेंदबाज या धमाल मचाएंगे बल्‍लेबाज, पढ़ें मेलबर्न की पिच रिपोर्ट

India vs Australia 2nd T20i Pitch Report: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार 31 अक्‍टूबर को खेला जाना है। इस मैच से पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट पढ़ लीजिये।

भारत

image

lokesh verma

Oct 30, 2025

India vs Australia 2nd T20i Pitch Report

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Australia 2nd T20i Pitch Report: ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम फिलहाल पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में बारिश की भेंट चढ़ गया। अब दूसरे मुकाबले में शुक्रवार 31 अक्‍टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने-सामने होंगे। मिचेल मार्श की अगुवाई वाली कंगारू टीम घरेलू वनडे सीरीज जीतने के बाद से काफी उत्साहित होगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाला भारतीय टीम हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। आइये इस मुकाबले से पहले मेलबर्न की पिच का हाल जानते हैं।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए एक संतुलित मैदान है। यहां तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी उछाल और गति रहती। आमतौर पर यहां स्पिनर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते है। रात के मैचों में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा मिलता है। अब तक यहां कुल 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए, जिनमें से सात मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। वहीं, 11 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं। यहां पहले बल्लेबाजी औसत स्कोर सिर्फ 145 रन है। यहां उच्‍चतम स्‍कोर 186/5 और न्‍यूनतम स्‍कोर 74/10 है, जो भारत ने ही बनाए हैं।

मेलबर्न के मौसम का हाल

मेलबर्न के मौसम की बात करें तो एक्‍यूवेदर के मुताबिक, शुक्रवार को भारत बनाम ऑस्‍टेलिया मैच के दिन मेलबर्न में 93 प्रतिशत बारिश की आशंका भी जताई गई है। सुबह के समय हवा चलेगी और इस दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तो न्‍यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर करीब 19 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए ये मैच भी बारिश से धुल सकता है।

भारत टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा (विकेटकीपर)।

ऑस्ट्रेलिया टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड, जोश फिलिप, नाथन एलिस, तनवीर संघा और बेन ड्वारशुइस।

Updated on:

30 Oct 2025 12:59 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:21 pm

