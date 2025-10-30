India vs Australia 2nd T20i Pitch Report: ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम फिलहाल पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में बारिश की भेंट चढ़ गया। अब दूसरे मुकाबले में शुक्रवार 31 अक्‍टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने-सामने होंगे। मिचेल मार्श की अगुवाई वाली कंगारू टीम घरेलू वनडे सीरीज जीतने के बाद से काफी उत्साहित होगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाला भारतीय टीम हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। आइये इस मुकाबले से पहले मेलबर्न की पिच का हाल जानते हैं।