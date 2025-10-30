श्रेयस अय्यर ने अपनी इंजरी पर खुद दिया ये बड़ा अपडेट, जानें कब होगी मैदान पर वापसी?

Shreyas Iyer Injury Update: सिडनी के अस्पताल में उपचाराधीन श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्स@/IS_Netwrk)
Shreyas Iyer injury update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही खत्म हुई वनडे सीरीज में एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ते समय चोटिल हुए श्रेयस अय्यर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी थी कि आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। रिपोर्ट कि मानें तो वह चोट के चलते अगले दो महीने क्रिकेट के मैदान पर नहीं लौट सकेंगे। पसलियों में चोट के चलते इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए उनका मेडिकल ऑपरेशन किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और वह अस्पताल में ही भर्ती हैं। श्रेयस ने अपनी इंजरी पर खुद अपडेट भी दिया है।
रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर अगले दो महीनों तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, उनके जनवरी में न्यूजीलैंड के विरूद्ध तीन मैचों की सीरीज के लिए स्वदेश लौटने पर भी अनिश्चितता है। अगर वह लौट भी आते हैं तो उनके पास प्रैक्टिस का समय कम होगा और शायद ही वह टी20 वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल हो पाएं। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी, जिसमें टीम प्रबंधन अपने अंतिम 15 खिलाड़ियों को उतारना चाहेगा।
श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से चूकते हैं तो फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले खेलने के लिए करीब सात महीने इंतजार करना होगा। ऐसे में वह भारत के लिए सीधे अगले साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों के दौरे से वापसी कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले मैदान पर उनकी वापसी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से हो सकती है।
मैं अभी रिकवरी की प्रक्रिया में हूं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। मुझे जो शुभकामनाएं और समर्थन मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। यह सचमुच मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।
ज्ञात को कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले शनिवार को सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में एलेक्स कैरी का मुश्किल कैच पकड़ते समय अय्यर इंजर्ड हो गए थे। इसके फिजियो के साथ वह मैदान से बाहर चले गए। हालत बिगड़ने पर उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। मेडिकल स्कैन से पता चला कि तिल्ली में चोट के चलते उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी थी कि तिल्ली में चोट के चलते इंटरनल ब्लीडिंग रोकने के लिए एक 'चिकित्सा प्रक्रिया' अपनाई गई।
