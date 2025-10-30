श्रेयस अय्यर ने अपनी इंजरी पर खुद दिया ये बड़ा अपडेट, जानें कब होगी मैदान पर वापसी?

रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर अगले दो महीनों तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, उनके जनवरी में न्यूजीलैंड के विरूद्ध तीन मैचों की सीरीज के लिए स्‍वदेश लौटने पर भी अनिश्चितता है। अगर वह लौट भी आते हैं तो उनके पास प्रैक्टिस का समय कम होगा और शायद ही वह टी20 वर्ल्ड कप के प्‍लान में शामिल हो पाएं। क्योंकि टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले टीम इंडिया जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी, जिसमें टीम प्रबंधन अपने अंतिम 15 खिलाड़ियों को उतारना चाहेगा।