सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले क्रिकेट फैंस को दी गुड न्यूज

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 क्रिकेट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए सूर्यकुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि जिस दिन मुझे पता चला कि श्रेयस अय्यर चोटिल हैं तो मैंने उन्हें फोन किया। फिर मुझे पता चला कि उनके पास उनका फोन नहीं है, इसलिए मैंने फिजियो कमलेश जैन को फोन किया। मैं पिछले दो दिनों से उनसे बात कर रहा हूं। वह जवाब दे रहे हैं। अगर वह जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह स्थिर हैं। अब सब ठीक लग रहा है... डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे उन्हें कुछ दिनों तक निगरानी में रखेंगे। वह जवाब दे रहे हैं और सभी से बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है।