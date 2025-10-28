Patrika LogoSwitch to English

सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले क्रिकेट फैंस को दी गुड न्यूज

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि अय्यर की हालत अब स्थिर है और वह सभी से बात कर सकते हैं। ये खबर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी गुड न्‍यूज से कम नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 28, 2025

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer

भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricCrazyJohns)

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer: भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने साथी श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य पर एक बेहद जरूरी अपडेट दिया है। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में कैच लेने के दौरान प‍सलियों में चोट और इंटरनल ब्‍लीडिंग के चलते अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले सूर्यकुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि अय्यर की हालत अब स्थिर है और वह सभी से बातचीत भी कर सकते हैं। ये जानकारी उन सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत देगी, जो श्रेयस के जल्‍छ स्‍वस्‍थ होने की कामना कर रहे थे।

गिरते ही श्रेयस ने दर्द से कराहते हुए पकड़ ली थीं पसलियां

श्रेयस अय्यर को सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान उस समय गंभीर चोट लग गई थी, जब उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का एक शानदार कैच लपका था। ओवरहेड कैच लेने की कोशिश में वह दुर्भाग्‍य से अजीब तरह से बाईं ओर गिर गए। इस दौरान वह दर्द से कराहते हुए अपनी पसलियों को पकड़ते देखे गए, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ उन्हें मैदान से बाहर ले गया।

स्कैन से पता चला कि उनकी पसलियों में चोट लगी है और आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है, जिसके कारण उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि 30 वर्षीय खिलाड़ी चिकित्सकीय रूप से स्थिर है और अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। सिडनी और भारत के डॉक्टर संयुक्त रूप से उसकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

सूर्यकुमार यादव ने दिया अपडेट

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 क्रिकेट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए सूर्यकुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि जिस दिन मुझे पता चला कि श्रेयस अय्यर चोटिल हैं तो मैंने उन्हें फोन किया। फिर मुझे पता चला कि उनके पास उनका फोन नहीं है, इसलिए मैंने फिजियो कमलेश जैन को फोन किया। मैं पिछले दो दिनों से उनसे बात कर रहा हूं। वह जवाब दे रहे हैं। अगर वह जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह स्थिर हैं। अब सब ठीक लग रहा है... डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे उन्हें कुछ दिनों तक निगरानी में रखेंगे। वह जवाब दे रहे हैं और सभी से बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है।

पहले आई थी ये रिपोर्ट

ज्ञात हो कि इससे पहले मंगलवार देर शाम रिपोर्टों में बताया गया था कि अय्यर को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके परिवार का एक सदस्य जल्द ही सिडनी में उनके साथ जुड़ने वाला है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन छुट्टी मिलने से पहले उन्हें कुछ और दिनों तक डॉक्‍टरों की निगरानी में रहना होगा।

