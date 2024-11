AUS vs PAK 3rd T20 Live Streaming: आज पाकिस्तान का सूपड़ा साफ करने उतरेगा ऑस्ट्रेलिया, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

AUS vs PAK 3rd T20 2024 मैच कब शुरू होगा? Aus vs Pak 3rd T20 Match आप भारत में दोपहर 1.30 बजे से लाइव देख सकते हैं। इससे आधा घंटे पहले यानी दोपहर 1 बजे मैच का टॉस होगा।

AUS vs PAK 3rd T20 2024 मैच कहां खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट मैच आज सोमवार 18 नवंबर को होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा।