AUS vs PAK 1st ODI: अब तक कितनी बार ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है पाकिस्तान की टीम? जानें वनडे के आंकड़े

AUS vs PAK Head To Head In ODI: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें जब आखिरी बार वनडे मैच मेलबर्न में खेलने उतरी थीं, तो मेहमानों को जीत मिली थी।

नई दिल्ली•Nov 03, 2024 / 07:58 pm• Vivek Kumar Singh

AUS vs PAK Head To Head In ODI: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 के बाद पाकिस्तान की टीम पहली बार 4 नवंबर को वनडे मैच खेलने उतरेगी। यह मुकाबला मेलबर्न के ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यहां आखिरी बाद दोनों टीमें 2016 में वनडे में खेलने उतरी थीं। मेलबर्न में खेले जाने वाला ये मुकाबले कई माइनों में खास होने वाला है। पाकिस्तान के फैंस बाबर आजम की बल्लेबाजी पर नजर रखेंगे तो मोहम्मद रिजवान की लीडरशिप क्वालिटी की भी अग्निपरिक्षा होगी।