AUS vs SA 1st ODI: वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने किया चारों खाने चित्त, पहले वनडे में 98 रन से रौंदा

AUS vs SA 1st ODI Highlights: साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 98 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में कप्तान मिचेल मार्श के अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2025

Keshav Maharaj
केशव महाराज, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

AUS vs SA 1st ODI Score and Highlights: केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में मंगलवार को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हुईं। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट गंवाकर 50 ओवर में 296 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्करम, कप्तान टेंबा बवुमा और मैथ्यू ब्रिट्ज्क ने अर्धशतकीय पारी खेली। 297 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 198 रन पर ही ढेर हो गई और 98 रन से मुकाबला हार गई।

फॉर्म में लौटे मार्करम

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका को एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 16.5 ओवर में 92 रन जोड़े। रिकल्टन 33 रन बनाकर आउट हुए। तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे मार्करम 81 गेंद पर 82 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी पारी को कप्तान बावुमा और मैथ्यू ब्रिट्ज्क ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी हुई। मैथ्यु ब्रिट्ज्क 56 गेंद पर 57 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए।

इसके बाद साउथ अफ्रीका को ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में दो बड़े झटके जल्दी-जल्दी लगे। बावुमा और वियान मुल्डर ने पारी को संभाला और छठे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। कप्तान बावुमा 74 गेंद पर 65 रन बनाकर आउट हुए। वियान मुल्डर ने नाबाद 31 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 8 विकेट पर 296 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 9 ओवर में 57 रन देकर 4 विकेट लिए। बेन ड्वार्शुईस ने 2 और एडम जांपा ने 1 विकेट लिए।

महाराज की फिरकी में फंसी ऑस्ट्रेलिया

297 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने तेज तर्रार शुरुआत दी। 8वें ओवर की पहली गेंद पर हेड 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केशव महाराज ने ऐसा जाल बिछाया कि आधी टीम उनकी फिरकी में ही फंस गई। मिचेल मार्श ने 88 रन बनाकर हार को टालने की कोशिश की लेकिन 37वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने उन्हें आउट कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें तोड़ दी और 41वें ओवर में पूरी टीम ढेर हो गई।

19 Aug 2025 05:24 pm

AUS vs SA 1st ODI: वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने किया चारों खाने चित्त, पहले वनडे में 98 रन से रौंदा

