AUS vs SA 1st ODI: वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने किया चारों खाने चित्त, पहले वनडे में 98 रन से रौंदा

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका को एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 16.5 ओवर में 92 रन जोड़े। रिकल्टन 33 रन बनाकर आउट हुए। तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे मार्करम 81 गेंद पर 82 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी पारी को कप्तान बावुमा और मैथ्यू ब्रिट्ज्क ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी हुई। मैथ्यु ब्रिट्ज्क 56 गेंद पर 57 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए।