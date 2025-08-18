AUS vs SA Live Streaming: वर्ल्ड की 2 सबसे मजबूत टीमों के बीच शुरू हो रही वनडे सीरीज, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव

Australia vs South Africa 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से हो रही है। पहला मुकाबला केर्न्स के केजली स्टेडियम में खेला जाएगा। हाल में समाप्त हुए टी20 सीरीज को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया था। भले ही टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी हो लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने एक मैच जीतने के साथ हारने वाले दोनों मुकाबलों में आखिरी गेंद तक टक्कर दी। अब वनडे सीरीज भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इस सीरीज के सभी मुकाबलों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।