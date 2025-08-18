Patrika LogoSwitch to English

AUS vs SA Live Streaming: वर्ल्ड की 2 सबसे मजबूत टीमों के बीच शुरू हो रही वनडे सीरीज, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव

AUS vs SA 1st ODI Live Telecast: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। टी20 सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया था और अब वनडे सीरीज भी उसी अंदाज में खेलने वाले हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2025

AUS vs SA 1st ODI Live Streaming Details
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान वनडे ट्रॉफी के साथ (फोटो- Cricket Australia)

Australia vs South Africa 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से हो रही है। पहला मुकाबला केर्न्स के केजली स्टेडियम में खेला जाएगा। हाल में समाप्त हुए टी20 सीरीज को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया था। भले ही टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी हो लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने एक मैच जीतने के साथ हारने वाले दोनों मुकाबलों में आखिरी गेंद तक टक्कर दी। अब वनडे सीरीज भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इस सीरीज के सभी मुकाबलों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।

वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पैट कमिंस की मिचेल मार्श करेंगे तो साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व टेम्बा बावुमा करेंगे। पहला मुकाबला 19 अगस्त को खेला जाएगा तो दूसरा 22 और तीसरा 24 अगस्त को होगा। इन मुकाबलों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।

AUS vs SA 1st ODI कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला केर्न्स में खेला जाएगा। भारत में यह मैच सुबह 10 बजे से और ऑस्ट्रलिया में दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगा। स्टार स्पोर्स्ट नेटवर्क्स के चैनल्स पर भारतीय फैंस इस मुकाबले टीवी पर लाइव देखा जा सकता है। जियोहॉटस्टार पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका

टेम्बा बावुमा (कप्तान), रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, सेनुरन मुथुसामी, टोनी डी ज़ोरज़ी, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन और क्वेना मफाका।

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरन ग्रीन, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), आरोन हार्डी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेज़लवुड, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, एलेक्स कैरी और जेवियर बार्टलेट।

