साउथ अफ्रीका के 22 वर्षीय क्रिकेटर ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, फाफ डू प्लेसिस का तोड़ा रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीकी टीम 57 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर पहुंचा दिया। स्टब्स 22 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन चौके भी शामिल थे। वहीं, देवाल्ड ब्रेविस 125 रन बनाकर अंत तक क्रीज पर टिके रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल और बेन ड्वारशुइस ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि जोश हेजलवुड और एडम जांपा ने एक-एक शिकार किया।