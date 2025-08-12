साउथ अफ्रीका के 22 वर्षीय क्रिकेटर ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, फाफ डू प्लेसिस का तोड़ा रिकॉर्ड

AUS vs SA 2nd T20: साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतकीय पारी खेली। ब्रेविस ने 56 गेंदों में आठ छक्कों और 12 चौकों के साथ नाबाद 125 रन बनाए, जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टी20 मैच के दौरान शतक जड़ने वाले सबसे युवा साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने यह कारनामा महज 22 साल और 105 दिन की उम्र में किया।
यह टी20 मैच के दौरान किसी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड फाफ डू प्लेसिस (faf du plessis) के नाम था, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2015 में 119 रन की पारी खेली थी।
डेवाल्ड ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया में टी20 मैच के दौरान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड शेन वॉटसन (Shane Watson) के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में सिडनी में भारत के विरुद्ध नाबाद 124 रन बनाए थे। ब्रेविस टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले दूसरे साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर भी बन चुके हैं।
डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी का फैसला लिया। साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने रयान रिकेल्टन के साथ 3.3 ओवरों में ताबड़तोड़ 34 रन जोड़े। रिकेल्टन 10 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ही ओवर में मार्करम (18) भी आउट हो गए।
साउथ अफ्रीकी टीम 57 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर पहुंचा दिया। स्टब्स 22 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन चौके भी शामिल थे। वहीं, देवाल्ड ब्रेविस 125 रन बनाकर अंत तक क्रीज पर टिके रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल और बेन ड्वारशुइस ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि जोश हेजलवुड और एडम जांपा ने एक-एक शिकार किया।