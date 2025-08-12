12 अगस्त 2025,

मंगलवार

साउथ अफ्रीका के 22 वर्षीय क्रिकेटर ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, फाफ डू प्लेसिस का तोड़ा रिकॉर्ड

AUS vs SA 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के युवा क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस ने 56 गेंदों में आठ छक्कों और 12 चौकों के साथ नाबाद 125 रन बनाए।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

Dewald Brevis
डेवाल्ड ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर (Photo Credit - ICC)

AUS vs SA 2nd T20: साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतकीय पारी खेली। ब्रेविस ने 56 गेंदों में आठ छक्कों और 12 चौकों के साथ नाबाद 125 रन बनाए, जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टी20 मैच के दौरान शतक जड़ने वाले सबसे युवा साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने यह कारनामा महज 22 साल और 105 दिन की उम्र में किया।

यह टी20 मैच के दौरान किसी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड फाफ डू प्लेसिस (faf du plessis) के नाम था, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2015 में 119 रन की पारी खेली थी।

डेवाल्ड ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया में टी20 मैच के दौरान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड शेन वॉटसन (Shane Watson) के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में सिडनी में भारत के विरुद्ध नाबाद 124 रन बनाए थे। ब्रेविस टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले दूसरे साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर भी बन चुके हैं।

Published on:

12 Aug 2025 10:37 pm

साउथ अफ्रीका के 22 वर्षीय क्रिकेटर ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, फाफ डू प्लेसिस का तोड़ा रिकॉर्ड

