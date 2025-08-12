12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Asia Cup 2025: इस दिन हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान, चयनकर्ता इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों पर नहीं करेंगे विचार

Asia Cup 2025: भारत की मेजबानी में एशिया कप 2025 की शुरुआत यूएई में 9 सितंबर से हो रही है।

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

भारतीय क्रिकेट टीम (File Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस बार टूर्नामेंट टी-20 फॉर्मेट में होने वाला है। बीसीसीआई (BCCI) इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 या 20 अगस्त को कर सकती है। हालांकि इस बार एशिया कप के लिए भारतीय चयनकर्ता तीन दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों पर विचार नहीं करेगी, जोकि इस फॉर्मेट में सर्वाधिक सफल रहे हैं। यानी एशिया कप में भारतीय टीम को तीन दिग्गज खिलाड़ियों कमी महसूस होने वाली है।

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारतीय टीम पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohil) की कमी निश्चित रूप से महसूस करेगी। विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने 2016 से 2022 के बीच 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 9 पारियों में 1 शतक और 3 अर्द्धशतक लगाते हुए 429 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 122 है। विराट कोहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में भारतीय टीम उनकी कमी इस बार महसूस करेगी।

भारतीय टीम एशिया कप में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कमी भी महसूस करेगी। टी-20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में रोहित तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। रोहित ने 2016 से 2022 के बीच 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 9 पारियों में 271 रन बनाए हैं। इसमें दो अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 83 है। रोहित शर्मा ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसलिए वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय टीम जिस तीसरे खिलाड़ी की कमी महसूस करेगी वह भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) । टी20 फॉर्मेट में एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम है। 2016 से 2022 के बीच 6 मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है। लेकिन, नवंबर 2022 से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा की मौजूदगी में भुवनेश्वर की टीम में एशिया कप के लिए वापसी मुश्किल है।

Published on:

12 Aug 2025 05:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: इस दिन हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान, चयनकर्ता इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों पर नहीं करेंगे विचार

