क्या कुलदीप यादव को एशिया कप में मिलेगा मौका? चाइनामैन बॉलर को 33 वर्षीय करिश्माई स्पिनर से मिल रही चुनौती

Asia Cup 2025: भारत की मेजबानी में एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक यूएई होगा। इसके लिए भारतीय टीम का अब तक ऐलान नहीं किया गया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

Kuldeep Yadav
भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) अभ्यास सत्र के दौरान। (Photo Credit - IANS)

Kuldeep Yadav: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस बार टूर्नामेंट टी-20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इस के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 या 20 अगस्त को हो सकती है। चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। इंग्लैंड में हाल ही में संपन्न पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में कुलदीप यादव को टीम में जगह दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में सवाल है कि क्या एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं?

वरुण चक्रवर्ती से मिल रही चुनौती

दरअसल, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में पिछले दो-तीन सालों में हुए हर बड़े इवेंट का हिस्सा कुलदीप यादव रहे हैं। उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कुलदीप एशिया कप 2023, वनडे विश्व कप 2023, टी-20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें भरपूर मौके मिले और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। लेकिन, इंग्लैंड दौरे पर उन्हें मौका न मिलने के अलावा वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) के उभार ने भी कुलदीप के लिए मुश्किल पैदा की है। चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी वजह से 33 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती की दावेदारी भी मजबूत है।

Rahul Chaudhary

कुलदीप यादव बाएं हाथ के कलाई स्पिनर हैं। मौजूदा समय में वह विश्व के श्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हैं। बेशक उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में अबतक उतने मौके नहीं मिले हैं, लेकिन वनडे और टी20 में उन्हें मौके मिले हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। उन्हें युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) पर तरजीह देते हुए टीम में बरकरार रखा गया है।

स्पिनर्स की मददगार है यूएई की पिच

यूएई की पिच स्पिन गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। ऐसे में संभव है कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों को ही टीम में जगह मिल जाए। हालांकि, टीम की घोषणा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कुलदीप को मौका मिलेगा या नहीं। एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होना है। ऐसे में कुलदीप के टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 40 मैचों में 69 विकेट लिए हैं।

Published on:

12 Aug 2025 03:58 pm

