क्या कुलदीप यादव को एशिया कप में मिलेगा मौका? चाइनामैन बॉलर को 33 वर्षीय करिश्माई स्पिनर से मिल रही चुनौती

दरअसल, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में पिछले दो-तीन सालों में हुए हर बड़े इवेंट का हिस्सा कुलदीप यादव रहे हैं। उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कुलदीप एशिया कप 2023, वनडे विश्व कप 2023, टी-20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें भरपूर मौके मिले और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। लेकिन, इंग्लैंड दौरे पर उन्हें मौका न मिलने के अलावा वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) के उभार ने भी कुलदीप के लिए मुश्किल पैदा की है। चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी वजह से 33 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती की दावेदारी भी मजबूत है।