11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

क्यूरेटर विवाद में कोच गौतम गंभीर को मिला पूर्व भारतीय क्रिकेटर का साथ, मैथ्यू हेडन को सुनाई खरी-खरी

Dilip Vengsarkar: मैथ्यू हेडन का बयान के सामने आने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने 'द ओवल' के पिच क्यूरेट ली फोर्टिस से बहस के लिए गौतम गंभीर का समर्थन किया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 11, 2025

Gautam Gambhir
लंदन: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर टीम के अभ्यास सत्र के दौरान ओवल क्यूरेटर ली फोर्टिस के साथ तीखी हुई थी। (Photo Credit - IANS)

Dilip Vengsarkar: भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर मुख्य कोच गौतम गंभीर और 'द ओवल' के पिच क्यूरेटर के बीच हालिया संपन्न एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के आखिरी मुकाबले से पहले तीखी बहस हुई थी। इस बहस के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने भारतीय कोच को निशाने पर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यूरेटर से बात करते समय वे बेहतर भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। उन्हें थोड़ा नर्म मिजाज रखना चाहिए था।

मैथ्यू हेडन के इस बयान के सामने आने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने 'द ओवल' के पिच क्यूरेट ली फोर्टिस से बहस के लिए गौतम गंभीर का समर्थन किया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम का मुख्य कोच होने की वजह से गौतम गंभीर को करीब से पिच देखने का पूरा अधिकार था। भारत दौरे पर जब टीमें आती हैं तो कप्तान और कोच ही नहीं बल्कि पूरी टीम पिच का बारीकी से मुआयना करती है। ..जब हम इंग्लैंड में खेल रहे होते हैं तो नियम कैसे अलग हो सकते हैं।

इस दौरान वेंगसरकर ने पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को खरी-खरी सुनाई और कहा, क्या हेडन या कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसे अच्छी तरह से लेते यदि किसी क्यूरेटर ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले मैदान से दूर रहने के लिए कहा होता। अगर ऐसा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ होता तो क्यूरेटर को उसकी जगह दिखाने के लिए सबसे चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते।

ये भी पढ़ें

‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ और ‘डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक’ लोकसभा में पारित
खेल
Mansukh Mandaviya

मैथ्यू हेडन ने क्या कहा था?

मैथ्यू हेडन ने 'द ओवल' के पिच क्यूरेटर से बहस के लिए गौतम गंभीर को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि क्यूरेटर पिचों को लेकर बचाव की मुद्रा में हो सकते हैं। इंग्लैंड में यह आम बात है क्योंकि यह उनका अपना मैदान है.. ऐसे में वे गौतम गंभीर के सामने मुश्किलें खड़ी करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि उन्हें भाषा में नरमी बरतनी चाहिए थी। वास्तविकता यह है कि उनकी टीम महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले अभ्यास करना चाहती थी।

ये भी पढ़ें

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली तूफानी पारी..और बातों ही बातों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

India vs England Test Series 2025

Published on:

11 Aug 2025 05:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्यूरेटर विवाद में कोच गौतम गंभीर को मिला पूर्व भारतीय क्रिकेटर का साथ, मैथ्यू हेडन को सुनाई खरी-खरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.