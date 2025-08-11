क्यूरेटर विवाद में कोच गौतम गंभीर को मिला पूर्व भारतीय क्रिकेटर का साथ, मैथ्यू हेडन को सुनाई खरी-खरी

मैथ्यू हेडन के इस बयान के सामने आने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने 'द ओवल' के पिच क्यूरेट ली फोर्टिस से बहस के लिए गौतम गंभीर का समर्थन किया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम का मुख्य कोच होने की वजह से गौतम गंभीर को करीब से पिच देखने का पूरा अधिकार था। भारत दौरे पर जब टीमें आती हैं तो कप्तान और कोच ही नहीं बल्कि पूरी टीम पिच का बारीकी से मुआयना करती है। ..जब हम इंग्लैंड में खेल रहे होते हैं तो नियम कैसे अलग हो सकते हैं।