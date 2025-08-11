साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली तूफानी पारी..और बातों ही बातों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया बड़ा खुलासा

AUS vs SA 1st T20: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 52 गेंदों में आठ छक्कों और चार चौकों की मदद से 83 रन बनाए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 17 रन से अपने नाम किया।
टिम डेविड ने इस दौरान अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा, " टिम डेविड ने बताया कि इस तरह की पारी उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। मैं जिन चीजों की तैयारी कर रहा हूं, वह अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले होने वाले बड़े टूर्नामेंट हैं। मैं एक बार में एक दिन से ज्यादा आगे की नहीं सोचता।" ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते टिम डेविड को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पावरप्ले के दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। भले ही टीम छह ओवरों के खेल तक 71 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके चार विकेट भी गिर गए।
डेविड ने कहा, "जाहिर है कि छह ओवरों में चार विकेट गंवाना हमारी टीम की योजना नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी-कभी हो जाता है। हमें विश्वास है कि हमारे पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हम हर खिलाड़ी पर सही फैसले लेने का भरोसा करते हैं।"
उन्होंने कहा, "हम काफी समय से एक साथ खेल रहे हैं, इसलिए कोच की तरफ से ज्यादा निर्देश नहीं आते। वह खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं। हमें खुद पर भरोसा है कि मैदान पर उतरकर खेल की स्थिति को समझते हुए तुरंत फैसला ले सकते हैं, क्योंकि यही टी20 क्रिकेट की प्रकृति है। हम इसी तरह सबसे अच्छा खेलते हैं।"
शनिवार को खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 178 रन पर सिमट गई। टीम के लिए टिम डेविड ने सर्वाधिक 83 रन बनाए, जबकि कैमरून ग्रीन ने 35 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से क्वेना मफाका ने चार शिकार किए।
इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट गंवाकर 161 रन ही बना सकी। टीम के लिए रयान रिकेल्टन 55 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 37 रन टीम के खाते में जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारशुइस और जोश हेजलवुड ने तीन-तीन विकेट चटकाए।