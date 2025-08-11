साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली तूफानी पारी..और बातों ही बातों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया बड़ा खुलासा

टिम डेविड ने इस दौरान अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा, " टिम डेविड ने बताया कि इस तरह की पारी उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। मैं जिन चीजों की तैयारी कर रहा हूं, वह अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले होने वाले बड़े टूर्नामेंट हैं। मैं एक बार में एक दिन से ज्यादा आगे की नहीं सोचता।" ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते टिम डेविड को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।