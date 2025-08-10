10 अगस्त 2025,

रविवार

क्रिकेट

क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? BCCI ने इसको लेकर तोड़ी अपनी चुप्पी

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI future: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिरी बार साथ-साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 10, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma
दुबई: विराट कोहली और रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद खुशी से झूमते हुए (Photo Credit - IANS)

BCCI breaks silence on Virat Kohli and Rohit Sharma odi retirement: टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर आजकल अटकलों का बाजार गर्म है। दोनों के भविष्य को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों के मन में तरह-तरह के प्रश्न हैं। इन सब अटकलों और प्रश्नों पर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब विराम लगा दिया है।

दरअसल, हाल के दिनों में खबर आ रही थी कि BCCI सिडनी (25 अक्टूबर) में विराट कोहली और रोहित शर्मा को फेयरवेल मैच दे सकता है, हालांकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सूत्र ने कहा है कि यदि रोहित शर्मा और विराट कोहली के मन में इस तरह का कुछ है तो वो बोर्ड को अवगत कराएंगे। जैसा कि उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम के इंग्लैंड दौर से पहले किया था। फिलहाल हमारा ध्यान अगले साल फरवरी में होने वाले T-20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की तैयारियों पर है। हमारा अगला बड़ा लक्ष्य टी-20 प्रारूप में होने वाले एशिया कप पर है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना है।

बीसीसीआई सूत्रों ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज के बीच इंडिया-A और साउथ अफ्रीका-A के तीन लिस्ट-A मैच नवंबर में राजकोट में होंगे। इन मुकाबलों में विराट कोहली और रोहित शर्मा के खेलने पर भी चर्चा संभव है। दोनों दिग्गज क्रिकेटर दिसंबर में विजय हजारे ट्रॉफी और जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच में खेलते हुए दिखे तो हैरानी वाली बात नहीं होगी।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे साथ-साथ

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिरी बार साथ-साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। उसके बाद दोनों क्रिकेटर आईपीएल में अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी टीमों की ओर से खेले थे। हालांकि आईपीएल 2025 की समाप्ति के बाद दोनों खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि हाल ही में विराट कोहली ने लंदन में इनडोर नेट सेशन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जहां वह गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ दिखे थे।

