क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? BCCI ने इसको लेकर तोड़ी अपनी चुप्पी

दरअसल, हाल के दिनों में खबर आ रही थी कि BCCI सिडनी (25 अक्टूबर) में विराट कोहली और रोहित शर्मा को फेयरवेल मैच दे सकता है, हालांकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सूत्र ने कहा है कि यदि रोहित शर्मा और विराट कोहली के मन में इस तरह का कुछ है तो वो बोर्ड को अवगत कराएंगे। जैसा कि उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम के इंग्लैंड दौर से पहले किया था। फिलहाल हमारा ध्यान अगले साल फरवरी में होने वाले T-20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की तैयारियों पर है। हमारा अगला बड़ा लक्ष्य टी-20 प्रारूप में होने वाले एशिया कप पर है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना है।