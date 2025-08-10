बांग्लादेश ने विरोधी टीमों की उड़ाई नींद, Asia cup 2025 से पहले मशहूर पावर हिटिंग कोच को किया नियुक्त

Asia cup 2025: यूएई (UAE) में अगले महीने 9 से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाले एशिया कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बीसीबी (Bangladesh Cricket Board) ने लंका क्रिकेट (SLC) के साथ काम कर चुके और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइंजी मुल्तान सुल्तान्स (Multan Sultans) से जुड़े मशहूर पावर हिटिंग कोच जूलियन वुड (Julian Wood) को तीन महीने के लिए नियुक्त किया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने एलेक्स मार्शल को एक साल के लिए बोर्ड के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का सलाहकार और टोनी हेमिंग को दो साल के लिए पिच प्रबंधन के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है।