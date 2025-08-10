10 अगस्त 2025,

बांग्लादेश ने विरोधी टीमों की उड़ाई नींद, Asia cup 2025 से पहले मशहूर पावर हिटिंग कोच को किया नियुक्त

Asia cup 2025: भारत की मेजबानी में यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 में बांग्लादेश अपने अभियान का आगाज 11 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ करेगा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 10, 2025

Bangladesh Cricket Team
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (File Photo Credit - IANS)

Asia cup 2025: यूएई (UAE) में अगले महीने 9 से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाले एशिया कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बीसीबी (Bangladesh Cricket Board) ने लंका क्रिकेट (SLC) के साथ काम कर चुके और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइंजी मुल्तान सुल्तान्स (Multan Sultans) से जुड़े मशहूर पावर हिटिंग कोच जूलियन वुड (Julian Wood) को तीन महीने के लिए नियुक्त किया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने एलेक्स मार्शल को एक साल के लिए बोर्ड के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का सलाहकार और टोनी हेमिंग को दो साल के लिए पिच प्रबंधन के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है।

कौन हैं बल्लेबाजी कोच जूलियन वुड?

56 वर्षीय जूलियन वुड की गिनती दुनिया भर में बेहतरीन पावर-हिटिंग कोच के तौर पर होती है। वह इंग्लैंड की बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। इन्हें ही इंग्लैंड की पावर हिटिंग और अटैकिंग क्रिकेट खेलने का योजनाकार माना जाता है। उनकी ट्रेनिंग में ही बेन स्टोक्स, जो रूट, पृथ्वी शॉ, सैम बिलिंग्स, कार्लोस ब्रैथवेट और हजरतुल्लाह ज़ज़ई जैसे क्रिकेटर्स ने अपने करियर को नया आकार दिया है। उन्होंने टी-20 फ्रेंचाइजी टीमों जैसे IPL में पंजाब किंग्स, BPL में चटगांव चैलेंजर्स, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान को भी अपनी सेवाएं दी हैं। वह CPL से भी जुड़े रहे हैं।

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश का शेड्यूल

भारत की मेजबानी में यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 में बांग्लादेश अपने अभियान का आगाज 11 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ करेगा। इसके बाद बांग्लादेश अगला मुकाबला 13 सितंबर को श्रीलंका और ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला 16 सितंबर को अफगानिस्तान से खेलेगा। एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को ग्रुप-बी में अफगानिस्तान, हांगकांग और श्रीलंका के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप-ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई हैं।

